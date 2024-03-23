Минздрав Подмосковья опубликовал первый список погибших в Crocus City Hall

В ведомстве уточнили, что данные актуальны по состоянию на 11:00.

Власти Московской области приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, родные погибших получат по три миллиона рублей, находящимся в стационарах выплатят один миллион, получившим амбулаторную медпомощь - по 500 тысяч.

В больницах Москвы сейчас находятся свыше 80 человек. Для родственников пострадавших в ходе теракта открыли горячую линию: +7-499-251-45-03. По телефону можно узнать о месте нахождения и состоянии родственников, которые поступили в московские городские медицинские учреждения.

Центр крови Подмосковья увеличит время работы. Он будет работать «до последнего донора», если в этом будет необходимость. Только за первый час работы учреждения приняли уже более 600 человек.