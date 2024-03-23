Минздрав открыл «горячую линию» помощи после теракта в Crocus City Hall

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Помощь пострадавшим в ходе теракта и их близким оказывают сотрудники НМИЦ психиатрии имени В. П. Сербского.

«Минздрав открыл горячую линию психологической помощи НМИЦ психиатрии имени В. П. Сербского после теракта в „Крокус Сити Холле“. Телефон: +7 495 637-70-70», - уточнили в ведомстве.

Вечером 22 марта на концерте группы «Пикник» неизвестные открыли огонь по зрителям. Вскоре после стрельбы в здании начался сильный пожар. Ночью 23 марта спасателям удалось локализовать очаг возгорания. Утром стало известно, что тушить остатки огня будут еще около полутора-двух часов.

В больницах остается 121 пострадавший. Среди них - трое детей. Еще трое несовершеннолетних скончались.

С самого утра 23 марта люди идут в больницы, чтобы сдать кровь для раненных в Crocus City Hall. У Московского областного центра крови еще до открытия собрались десятки людей.