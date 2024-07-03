03 июля 2024, 10:43

Минздрав назвал число пациентов с ботулизмом, остающихся в больницах

РИА «Новости»
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Еще порядка 70 пациентов в семи российских регионах продолжают лечение от ботулизма в стационарах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова.

«Семьдесят человек с ботулизмом продолжают получать медицинскую помощь <…> 17 из них - на искусственной вентиляции легких», - сообщил он.

Он уточнил, что пациенты находятся в больницах в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Татарстане, а также Ярославской, Волгоградской и Нижегородской областях. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Роспотребнадзор приостановил продажу пищевой продукции двух предприятий после случаев заболевания ботулизмом в Москве. Причиной заболевания стали «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком».

Ранее инфекционист предупредил, что если человек перенес это заболевание, у него еще два-три месяца могут сохраняться проблемы со зрением.

Больницы Минздрав Ботулизм Случаи ботулизма в России
03 июля 2024, 11:07
Мужчина решил помыться в московском пруду и утонул
РИА «Новости»
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На северо-востоке Москвы мужчина решил помыться в Нижнем Джамгаровском пруду и утонул. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его информации, тело мужчины без одежды достали из водоема сегодня около 10:25. На вид ему около 60 лет. В руке он сжимал мыло.

Медики предположили, что мужчина умер еще вчера около 22:00 вечера. Документов при нем не оказалось. Подробности произошедшего установит прибывшая на место полиция.

Мужчины Москва Водоемы
03 июля 2024, 10:54
Автобус с российскими и белорусскими туристами разбился в Анталье
РИА «Новости»
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Автобус с туристами из России и Белоруссии попал в крупное ДТП в провинции Анталья в Турции. Об аварии сообщило местное агентство IHA.

По информации издания, автобус должен был доставить туристов из отелей Аланьи в аэропорт Антальи, но по пути попал в аварию при въезде на перекресток Моста Демократии кольцевой дороги Манавгата.

На фото с места происшествия видно, что транспортное средство протаранило столб, получив очень серьезные повреждения. На помощь водителю и пассажирам направили большое количество машин скорой помощи.

Получивших травмы людей отвозят в ближайшие больницы, добавили журналисты. Точных данных о количестве пострадавших пока нет. Также на место ЧП прибыли сотрудники полиции.

Турция Белоруссия ДТП Россия
03 июля 2024, 10:32
В Ивантеевке мужчина восемь дней проходил с ножевым ранением от возлюбленной
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В Ивантеевке мужчина восемь дней не обращался к врачам, после того как возлюбленная ударила его ножом. Историю болезненных чувств сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника канала, 41-летний Александр приехал в Подмосковье из Белоруссии и устроился работать строителем. Здесь у него завязались отношения с 49-летней местной жительницей Татьяной.

В конце июня женщина заподозрила, что у Александра появилась более молодая любовница. Они поссорились, и, не слушая аргументов, она ударила мужчину кухонным ножом в грудь.

Поняв, что произошло, Татьяна тут же обработала рану и стала извиняться. Пострадавший простил ее и не стал обращаться за медицинской помощью. Лишь спустя неделю, начав задыхаться и терять сознание, он все-таки вызвал медиков.

За восемь дней в плевральной полости легких мужчины скопилось много крови. Врачи срочно прооперировали его, но угроза его жизни сохраняется.

Ревнивицу объявили в розыск.

Женщины Мужчины Ивантеевка
03 июля 2024, 10:28
Потерявший сознание на стройке в Москве крановщик скончался
РИА «Новости»
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Потерявший сознание оператор высотного крана на одной из строек на юге Москвы умер. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло на юге столицы, в районе дома № 10 в Кожевническом переулке. Ранее стало известно, что мужчина потерял сознание в кабине крана на уровне 32 этажа.

Добравшиеся до кабины спасатели констатировали смерть крановщика, причины неизвестны.

Спасатели Москва

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