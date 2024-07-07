Мину нашли в карьере на западе Москвы

Смертельные травмы получил двухлетний мальчик, выпавший из окна на 11-м этаже жилого дома на Союзном проспекте Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщила столичный уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская.

Она добавила, что еще один ребенок в возрасте года упал с третьего этажа на Ставропольской улице в московском районе Люблино. Этот мальчик выжил, но получил серьезные травмы. Сейчас за его жизнь борются врачи.

По данным столичной прокуратуры , выпавший из окна на Союзном проспекте двухлетний мальчик был жив после падения, но умер от полученных травм.

В ведомстве подчеркнули, что ребенок находился в квартире вместе с матерью, которая отвлеклась от него на непродолжительное время. Сотрудники прокуратуры начали проверку происшествия.

В минувшую среду, 3 июля, стало известно о падении из окна восьмого этажа четырехлетнего петербуржца. Ребенок получил значительные травмы, но выжил. В тяжелом состоянии мальчика доставили в больницу, где им занялись врачи.