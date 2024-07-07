07 июля 2024, 17:41

Мину нашли в карьере на западе Москвы

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В московском районе Кунцево во время работ по очистке Захарковского карьера обнаружили мину. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его информации, детонации взрывного устройства не было. О случившимся, уточнил источник, проинформировали ФСБ, МВД и Росгвардию.

Тип мины собеседник 360.ru не привел.

Официально эти данные не подтверждали. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Москва
07 июля 2024, 17:26
Взрыв газа полностью разрушил электроподстанцию рядом с КНС в Волгограде
РИА «Новости»
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В результате взрыва на канализационно-насосной станции в Волгограде рядом стоящие здания получили серьезные повреждения. Обеспечивавшую работу КНС электроподстанцию разрушило полностью, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Губернатор региона Андрей Бочаров обсудил ликвидацию последствий ЧП и проведение восстановительных работ на заседании оперативного штаба.

«Полностью разрушена электроподстанция, обеспечивающая работу КНС. <…> Нанесен серьезный ущерб строениям, находящимся рядом. В связи с происшествием сложилась по-настоящему чрезвычайная ситуация, которая потребовала выверенных и оперативных решений», - подчеркнул он.

Бочаров напомнил, что взрыв на насосной станции № 4 в Красноармейском районе города прогремел 6 июля. Железобетонные перекрытия здания рухнули, насосное и технологическое оборудование повредило.

Предварительной причиной случившегося уже назвали нарушение правил техники безопасности при ремонтных работах. Два человека погибли - их личности удалось установить , еще трое пострадали.

Уголовное дело Газ Взрывы Ремонтные работы
07 июля 2024, 17:14
Работу спасателей на пожаре в московской больнице Пирогова сняли на видео
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Пожар начался в столетнем корпусе клинической больницы имени Пирогова на улице Якиманка в центре Москвы. Здание с 2022 года находится на реставрации. В распоряжении 360.ru оказались кадры работы пожарных подразделений, стянутых в центр города.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На полученных 360.ru кадрах видно, что к обнесенному лесами историческому зданию приехали не менее 10 машин пожарных.

Группы специалистов спустились в подвал постройки, чтобы организовать выход дыма. При этом пожарные использовали большие объемы воды, о чем свидетельствуют лужи перед входом.

Источник в экстренных службах столицы сообщил, что сотрудники МЧС локализовали открытое горение. Но в подвале остается сильное задымление. Для выхода сгоревших веществ специалисты организовали работу тактической вентиляции.

Пожары Больницы Москва
07 июля 2024, 17:04
Ребенок погиб при падении из окна 11-го этажа на востоке Москвы
РИА «Новости»
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Смертельные травмы получил двухлетний мальчик, выпавший из окна на 11-м этаже жилого дома на Союзном проспекте Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщила столичный уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская.

Она добавила, что еще один ребенок в возрасте года упал с третьего этажа на Ставропольской улице в московском районе Люблино. Этот мальчик выжил, но получил серьезные травмы. Сейчас за его жизнь борются врачи.

По данным столичной прокуратуры , выпавший из окна на Союзном проспекте двухлетний мальчик был жив после падения, но умер от полученных травм.

В ведомстве подчеркнули, что ребенок находился в квартире вместе с матерью, которая отвлеклась от него на непродолжительное время. Сотрудники прокуратуры начали проверку происшествия.

В минувшую среду, 3 июля, стало известно о падении из окна восьмого этажа четырехлетнего петербуржца. Ребенок получил значительные травмы, но выжил. В тяжелом состоянии мальчика доставили в больницу, где им занялись врачи.

Дети Прокуратура РФ Москва
07 июля 2024, 16:20
Молния убила альпиниста в горах Кабардино-Балкарии
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Альпинист погиб при восхождении на гору Дыхтау высотой 5204 метров в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что ЧП произошло в воскресенье на высоте около 5100 метров. Погибший поднимался на гору в составе зарегистрированной группы из двух человек.

По предварительным данным, речь идет о жителе Тольятти 1973 года рождения, причиной смерти мог стать удар молнии. Второй участник группы находится в палатке на высоте 4700 метров с запасом продуктов и связью.

Коммерческий вертолет забросил группы спасателей на высоту 3800 и 2700 метров. Погодные условия на данный момент не позволяют им совершить восхождение на гору. Работу осложнили мокрый снег, туман и низкая облачность. При улучшении погодных условий спасатели эвакуируют тело альпиниста.

Всего к операции привлекли семь спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и двух человек.

Ранее члены сборной Италии по горнолыжному спорту Жан Даниэль Пессион и его подруга Элиза Арлиан погибли в Альпах после падения с высоты более 700 метров.

МЧС РФ

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