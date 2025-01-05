Минтранс начал разрабатывать проект подъема танкеров в Керченском проливе
Специалисты начали разработку проекта подъема затонувших в Керченском проливе фрагментов танкеров. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.
«Проект подъема затонувших фрагментов находится в стадии разработки. Он начнется сразу по готовности и после согласования с Росприроднадзором», - заявили в ведомстве.
В Минтрансе отметили, что специалисты во избежание протечек герметизируют возможные места повреждений танкеров. Сейчас они тщательно мониторят ситуацию, водолазные спуски продолжаются.
«Продолжается подготовка к откачке нефти с находящейся на мели в районе мыса Панагия кормовой части „Волгонефть-239“», - добавили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что специалисты обследуют судно: целостность машинного отделения и состояние конструкции. Это необходимо для выгрузки мазута и восстановления работоспособности судовых систем.
Ранее более 30 погибших дельфинов нашли в Черном море после разлива мазута.