05 января 2025, 18:09

Минтранс начал разрабатывать проект подъема танкеров в Керченском проливе

РИА «Новости»
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Специалисты начали разработку проекта подъема затонувших в Керченском проливе фрагментов танкеров. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

«Проект подъема затонувших фрагментов находится в стадии разработки. Он начнется сразу по готовности и после согласования с Росприроднадзором», - заявили в ведомстве.

В Минтрансе отметили, что специалисты во избежание протечек герметизируют возможные места повреждений танкеров. Сейчас они тщательно мониторят ситуацию, водолазные спуски продолжаются.

«Продолжается подготовка к откачке нефти с находящейся на мели в районе мыса Панагия кормовой части „Волгонефть-239“», - добавили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что специалисты обследуют судно: целостность машинного отделения и состояние конструкции. Это необходимо для выгрузки мазута и восстановления работоспособности судовых систем.

Ранее более 30 погибших дельфинов нашли в Черном море после разлива мазута.

Минтранс РФ Крушение танкеров в Керченском проливе
05 января 2025, 17:36
Среди пассажиров опрокинувшегося в Карелии автобуса были белгородцы
РИА «Новости»
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Среди пассажиров автобуса, который перевернулся в Карелии, были восемь жителей Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, никому из белгородцев не потребовалась госпитализация.

«Сегодня в Карелии произошло ДТП - автобус съехал в кювет. К сожалению, есть пострадавшие <…>. В автобусе ехали восемь наших жителей», - отметил глава Белгородской области.

Гладков призвал обращаться к нему через соцсети, приемную или Министерство здравоохранения Белгородской области в том случае, если кому-то из пострадавших белгородцев потребуется помощь.

«Мы эту помощь обязательно окажем! Продолжаем следить за ситуацией», - добавил губернатор.

Он подчеркнул, что находится на связи с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым.

ДТП с туристическим автобусом произошло 5 января. В салоне находились 43 человека,в том числе жители Воронежа, Белгорода, Курска и Москвы.

ДТП Автобусы Республика Карелия Белгородская область
05 января 2025, 16:41
Центры по спасению птиц от мазута развернули в Крыму
РИА «Новости»
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В городах и районах Крыма развернули центры и штабы по спасению птиц от мазута, разлившегося после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом в Telegram-канале сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

По ее словам, помывочные центры и оперативные штабы развернули в Евпатории, Судаке, Алуште, Ялте, Феодосии, Керчи, Сакском, Бахчисарайском и Ленинском районах.

«Если вы обнаружили пострадавших птиц, то не пытайтесь очистить их самостоятельно, это может навредить как вам, так и пернатым», - подчеркнула министр.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Спасатели эвакуировали 27 моряков, один из них погиб. Министерство транспорта России сообщало, что всего в акваторию попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

Глава Крыма Сергей Аксенов ввел в республике режим ЧС из-за розлива мазута.

Крым Птицы Крушение танкеров в Керченском проливе
05 января 2025, 16:17
Тренера спортшколы Владимира обвинили в избиении учеников
РИА «Новости»
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Оскорблявшего учениц и применявшего к ним насилие тренера секции по художественной гимнастике во Владимире привлекут к уголовной ответственности. Такое поручение дал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в СМИ появилась жалоба матери одной из пострадавших учениц, которая заявила, что дочь пожаловалась на регулярные оскорбления со стороны тренера, а также применение насилия при помощи спортивного инвентаря.

Владимирские следователи организовали проверку по жалобе жительницы. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления Артему Кулакову завести уголовное дело и доложить о ходе расследования.

Тренера спортивной школы олимпийского резерва № 5 во Владимире обвинили в оскорблениях и физическом насилии над учениками.

По данным издания Newsvladimir речь идет о спортивной школе олимпийского резерва № 5. Жалобу матери одной из учениц распространил адвокат Владислав Луньков. В качестве доказательства женщина привела аудиозапись одной из тренировок дочери, где тренер нецензурно высказался в адрес детей.

«Мы прослушали запись тренировки и выяснили, что педагог применяла физическую силу. Она заломила дочери руку, провела лицом по полу и толкнула в стену, о которую девочка ударилась виском», - добавила мать пострадавшей.

В конце декабря дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) на полгода отстранила от соревнований Федерацию гимнастики Азербайджана и тренерский состав за насилие над спортсменками. В ходе проведенного расследования выяснилось, что бывший главный тренер сборной республики Мариана Васильева избивала учениц за лишний вес, лишала денег и запрещала встречаться с родными.

Спортсмены Уголовное дело Дети Школы Избиения
05 января 2025, 15:15
Уголовное дело возбудили в Карелии после ДТП с туристическим автобусом
РИА «Новости»
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Уголовное дело об оказании небезопасных услуг завели после аварии с автобусом с туристами в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

«Следователи Сортавальского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Карелии завели уголовное дело по статье „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“, - заявили в ведомстве.

Правоохранители установили, что в воскресенье, 5 января, произошла авария с участием туристического автобуса на автотрассе «А-121» вблизи деревни Керисюрья в Питкярантском районе.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил съезд автотранспортного средства в кювет с дальнейшим опрокидыванием.

Всего в салоне автобуса находились 43 пассажира и два водителя. По последним данным, в ДТП пострадали 14 человек , из них двое - в состоянии средней тяжести, еще двое - в реанимации.

Уголовное дело ДТП Автобусы Республика Карелия

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