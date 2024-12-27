Минтранс Казахстана сделал заявление о катастрофе в Актау

По словам министра, в 10:52 руководитель полетов вышки «Актау» получил информацию о взрыве кислородного баллона на борту самолета авиакомпании AZAL. Ему также сообщили, что после этого пассажиры в салоне начали терять сознание.

Руководитель полета «Казаэронавигации» незамедлительно оповестил о прибытии в аэропорт Актау аварийного воздушного судна пожарной команды и медицинских структур.

Издание отметило, что вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев указал - к настоящему моменту никаких официальных версий катастрофы в Актау нет. Своих версий, добавил чиновник, пока не предоставили ни Россия, ни Азербайджан.

Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился неподалеку от Актау утром 25 декабря. На борту находились 67 человек, погибли 38 из них.

Правительственную комиссию Казахстана по расследованию причин авиакатастрофы возглавил вице-премьер республики Канат Бозумбаев. На брифинге в Актау он рассказал, что пока казахстанские власти воздерживаются от оценок версий крушения самолета AZAL.