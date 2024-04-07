Минстрой оценил ущерб от паводка для АПК Оренбуржья в 65 миллионов рублей

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«По предварительным данным федерального Минстроя, ущерб, нанесенный инфраструктуре в результате паводка, составляет порядка 21 миллиард рублей, 65 миллионов рублей - предварительный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу», - отметил губернатор.

Он обратился к оренбуржцам, которые находятся в зоне возможного подтопления, и призвал жителей оперативно эвакуироваться. Правоохранители обеспечивают порядок на опасных территориях.

«Переждать стихию жизненно важно в пунктах временного размещения, которые организованы в достаточном количестве», - добавил Паслер.

По его словам, ситуация в регионе и других субъектах России остается сложной. Прогнозируемый пик паводка в Оренбуржье - 10 апреля.

Стихия затронула 27 муниципалитетов в регионе. В Оренбуржье продолжается эвакуация людей.