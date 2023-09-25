Минобороны заявило об уничтожении 4 беспилотников около Крыма
Системы ПВО сбили прошлой ночью четыре беспилотника самолетного типа над территорией Крыма и над северо-западной частью Черного моря. Об этом сообщило Минобороны.
«Ночью 25 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - заявили в ведомстве.
Таким образом удалось пресечь попытку киевского режима атаковать российские объекты, подчеркнули в министерстве. Также ведомство подтвердило, что по два БПЛА сбили над Курской и Брянской областями.