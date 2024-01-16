Минобороны назвало количество БПЛА, атаковавших Воронежскую область

«С 01:50 до 02:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области», - уточнили в Минобороны.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные средства ПВО отразили атаку беспилотников над Воронежем. По предварительным данным, никто не пострадал. В результате атаки в двух многоквартирных и нескольких частных домах выбиты окна. В одной из квартир на балконе начался пожар - спасатели его уже потушили. На местах происшествий работают оперативные службы.