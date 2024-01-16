16 января 2024, 04:09

Минобороны назвало количество БПЛА, атаковавших Воронежскую область

РИА «Новости»
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Воронежскую область атаковали три украинских беспилотника, которые уничтожила российская система противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.

«С 01:50 до 02:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области», - уточнили в Минобороны.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные средства ПВО отразили атаку беспилотников над Воронежем. По предварительным данным, никто не пострадал. В результате атаки в двух многоквартирных и нескольких частных домах выбиты окна. В одной из квартир на балконе начался пожар - спасатели его уже потушили. На местах происшествий работают оперативные службы.

Спасатели Пожары Беспилотники Россия ПВО
16 января 2024, 02:30
Взрывы раздались над Воронежем
Unsplash
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Мощные взрывы прогремели над городом Воронеж. Согласно предварительным данным, сработала система ПВО, сообщил Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, от громких звуков затряслись окна, в небе появились яркие вспышки. Всего горожане насчитали от пяти до семи взрывов. Официальной информации пока не поступало.

По данным Минобороны, утром 11 января украинские боевики пытались атаковать беспилотниками сразу три российских региона. Дежурные средства противовоздушной обороны оперативно пресекли атаку ВСУ.

Так, в Ростовской области утром в четверг обнаружили сразу два дрона. Беспилотники сбили над Воронежской и Саратовской областями.

Позже беспилотный летательный аппарат взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги. Пострадавших или возгорания на месте в результате атаки не было.

Взрывы Россия ПВО
16 января 2024, 00:41
Две девочки-подростка пропали в Екатеринбурге
Freepik
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В Октябрьском районе Екатеринбурга пропали две девочки-подростка 13 и 14 лет. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Прорыв» в своей группе во «ВКонтакте».

По данным волонтеров, подростки перестали выходить на связь в понедельник, 15 января.

Девочка 13 лет с худощавым телосложением, ростом 165 сантиметров, карими глазами и темно-русыми волосами была одета черную удлиненную куртку, черные брюки и белые кроссовки.

Вторая девочка со средним телосложением, ростом 161 сантиметр, карими глазами и темно-русыми волосами была одета в черную куртку, темно-синие джинсы, белые кроссовки, черное худи с капюшоном.

Ранее в Подмосковье нашли 15-летнего школьника, который почти месяц назад пропал в Екатеринбурге. Мальчика обнаружили в деревне Иваново городского округа Егорьевск. По данным полиции, подросток самовольно ушел из дома, так как хотел жить самостоятельно. Найти его удалось по камерам видеонаблюдения.

Волонтеры Школьники Екатеринбург Полиция
15 января 2024, 23:53
Сотрудник гипермаркета выпил виски с полки магазина и умер
Freepik
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В пермском гипермаркете обнаружили тело 44-летнего мужчины. Как выяснила полиция, это был один из сотрудников магазина, который залпом выпил несколько бутылок крепкого алкоголя прямо с полки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили в торговом зале магазина на бульваре Гагарина в Перми в воскресенье, 14 января. Погибшим оказался 44-летний сотрудник гипермаркета. По предварительным данным, у него отказало сердце.

При этом в группе «ЧП и ДТП|Чрезвычайное происшествие|Пермь» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на очевидцев сообщили, что перед смертью мужчина залпом выпил несколько бутылок крепкого алкоголя объемом 0,25 литра прямо с полки магазина. Рядом с ним лежала одна из бутылок с недопитым виски.

В ноябре прошлого года москвич выпил 15 банок энергетика и умер. По словам матери погибшего, после энергетического напитка у мужчины поднялась температура, он стал жаловаться на плохое самочувствие.

Пермь Скорая помощь Алкоголь Магазины Мужчины Полиция
15 января 2024, 22:51
«Разнимал детей». Учитель физкультуры опроверг избиение ребенка в гимназии под Воронежем
РИА «Новости»
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В соцсетях появился ролик, в котором учитель физкультуры ударил ученика по лицу, когда разнимал дерущихся детей. В беседе с «360» педагог из гимназии в поселке Отрадное в Воронежской области заявил, что не бил мальчика, а только оттолкнул, чтобы разнять потасовку между школьниками.

«Это ситуация произошла до Нового года. Я разнимал детей и никого не бил. Получилось так, что одного из мальчишек оттолкнул, а там лежали скрученные маты и он на них упал», - отметил он.

По словам мужчины, ученики устроили драку прямо на уроке. На его призывы остановиться они не отреагировали, поэтому ему пришлось их разнимать самому.

Собеседник издания заверил, что все это время продолжал вести уроки в школе, в том числе и классе, где произошла потасовка. От занятий его не отстраняли и только сегодня пригласили на разговор к директору. Учитель также добавил, что информация о том, что он якобы избивал детей не соответствует действительности.

По данным местных СМИ, первоначально драка возникла между двумя учениками, а учитель решил в нее вмешаться. Руководство гимназии охарактеризовали физрука с положительной стороны.

Правоохранители проверят информацию о том, что в одной из школ под Воронежем учитель физкультуры на уроках якобы систематически избивает детей , сообщила пресс-служба СК РФ по Воронежской области. В рамках доследственной проверки будет выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, изложенных в соцмедиа.

Ранее учитель физкультуры набросился с кулаками на ученика в классе одной из школ Владивостока. Следователи возбудили уголовное дело.

Дети Школы Школьники

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