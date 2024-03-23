Министр здравоохранения посетил пострадавших в результате теракта в Подмосковье

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Ранним утром 23 марта глава Министерства здравоохранения отчитался о завершении основной части работы по оказанию экстренной помощи пострадавшим. Он пояснил, что «все переходит в стабильный режим», продолжается работа с тяжелыми пациентами.

По словам Голиковой, в стационаре остаются 107 пострадавших , из них в крайне тяжелом состоянии - один ребенок и 15 взрослых. Медикаментов, перевязочных материалов, донорской крови всем хватает.

По последним данным, в результате теракта в Красногорске погибли 133 человека и пострадали еще свыше 100.

Мурашко и Голикова навестили пациентов в РДКБ Минздрава, Российском научном центре хирургии имени академика Петровского и НМХЦ имени Пирогова. Медики рассказали им о ходе лечения раненых.