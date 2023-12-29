Министр здравоохранения Башкирии попал в смертельное ДТП

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Столкнулись четыре автомобиля. Из-за аварии пострадали три человека, еще двое погибли.

По информации Госавтоинспекции , в ДТП попал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Он получили травмы, мужчину направили в ближайшую больницу. По данным Telegram-канала «112» , из-за аварии также пострадал помощник чиновника, находившийся с ним в одном автомобиле.

«Предположительно, в этой „Тойоте“ находился министр здравоохранения Айрат Рахматуллин. Информация уточняется», - указали в ГИБДД.

На место происшествия прибыли спасатели, они деблокировали пострадавших и оказали им первую помощь.

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