11 декабря 2024, 11:55

Министр культуры Мордовии попала в аварию, водитель погиб

РИА «Новости»
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Министр культуры Мордовии Светлана Баулина попала в аварию, ее госпитализировали. Водитель погиб, сообщил глава республики Артем Здунов в Telegram-канале.

ДТП случилось на трассе М-5 в районе Атюрьева.

«Возвращались из командировки в Рязань. К великому сожалению, водитель Рясим Хайдарович погиб. Приношу соболезнования родственникам и близким. Окажем семье всю необходимую поддержку», - написал Здунов.

По его словам, врачи делают все возможное для спасения жизни Баулиной. Власти разбираются в причинах случившегося.

Накануне в Москве столкнулись Toyota и Skoda. У первой иномарки были дипломатические номера. Водитель этого авто пострадал.

ДТП Водители
11 декабря 2024, 11:58
В Башкирии опрокинулась фура с пивом. Десятки банок хмельного усыпали дорогу
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В Башкирии фура с пивом попала в ДТП. Грузовик вылетел с трассы, на дороге оказались десятки банок с алкоголем, сообщил Telegram-канал Shot.

«Банки с пенным разбросаны по всей трассе Уфа - Самара», - написали авторы поста.

Фура врезалась в отбойник и вылетела с дороги рядом с селом Кандры. Из-за сильного удара машина опрокинулась. Местные жители утащили домой по несколько ящиков хмельного напитка.

Накануне в Тюмени произошло две аварии с участием автобусов. Всего в ДТП пострадали пять человек. Два автобуса столкнулись на улице Пермякова, еще один врезался в опору ЛЭП на улице Созидателей. Четверых пострадавших госпитализировали.

Башкирия ДТП Дороги Пиво
11 декабря 2024, 10:52
Микроавтобус протаранил остановку в Калининграде
Соцсети
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Микроавтобус влетел в остановку общественного транспорта на улице Горького в Калининграде. Водитель погиб, два пешехода пострадали, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 10 декабря около 19:30. Водитель Audi столкнулся с выполнявшим разворот на перекрестке микроавтобусом Citroen.

«В результате столкновения Citroen вылетел на остановку общественного транспорта. Водитель автомобиля скончался от полученных травм на месте до приезда скорой медицинской помощи», - сообщили в пресс-службе.

Две женщины, ожидавшие общественный транспорт, пострадали, их доставили в больницу. Одна из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее ВАЗ 2110 вылетел с дороги и перевернулся на крышу в Башкирии. В машине были подростки.

Погиб 13-летний мальчик , еще двоих 15-ти и 17-ти лет госпитализировали с травмами разной степени тяжести. О произошедшем доложили уполномоченному по правам ребенка в регионе.

Больницы Скорая помощь Водители Калининград
11 декабря 2024, 09:03
Врачи скорой столкнулись со сложностями на вызове к 200-килограммовому москвичу
Global Look Press
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Медики скорой помощи запросили дополнительную помощь, чтобы вынести из квартиры жителя Москвы, вес которого составлял порядка 200 килограмм. Об этом сообщил источник 360.ru.

Больного мужчину было необходимо перенести в карету скорой помощи и отвезти в больницу. Из-за большой массы пациента у медиков возникли сложности с транспортировкой.

«Квартира сильно захламлена. Большой вес, нужны дополнительные силы, чтобы вынести больного», - отметил собеседник 360.ru.

В итоге мужчину успешно донесли до машины без дополнительных сил.

Ранее медицинская помощь понадобилась петербургскому историку, который выпил настойку мухоморов. Прибывшие к нему домой медики диагностировали у ученого интоксикацию средней тяжести и срочно отвезли в больницу. Мужчину поместили в токсикологическое отделение.

Больницы Врачи Москва
11 декабря 2024, 00:58
Пожар в подольской школе локализовали
Пресс-служба МЧС России по Московской области
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Пожарные локализовали возгорание в школе № 6 города Подольска. Об этом сообщили в Telegram-канале подмосковного МЧС.

По данным спасателей, огонь охватил 770 квадратных метров учебного учреждения. В ликвидации пожара принимают участие 60 специалистов и 19 единиц техники.

В ведомстве уточнили, что школа была закрыта на ремонт.

Ранее 360.ru опубликовал видео с места ЧП. На нем видно, что огонь сначала охватил крышу здания. Позже, по словам очевидцев, пламя проникло в учебные классы.

Накануне, 10 декабря, на Коптевском рынке вспыхнул пожар, охвативший площадь в 400 квадратных метров. Возгорание началось в павильоне с шаурмой.


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