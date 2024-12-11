Министр культуры Мордовии попала в аварию, водитель погиб

В Башкирии фура с пивом попала в ДТП. Грузовик вылетел с трассы, на дороге оказались десятки банок с алкоголем, сообщил Telegram-канал Shot.

«Банки с пенным разбросаны по всей трассе Уфа - Самара», - написали авторы поста.

Фура врезалась в отбойник и вылетела с дороги рядом с селом Кандры. Из-за сильного удара машина опрокинулась. Местные жители утащили домой по несколько ящиков хмельного напитка.

Накануне в Тюмени произошло две аварии с участием автобусов. Всего в ДТП пострадали пять человек. Два автобуса столкнулись на улице Пермякова, еще один врезался в опору ЛЭП на улице Созидателей. Четверых пострадавших госпитализировали.