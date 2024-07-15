Минимум пять человек погибли из-за взрыва баллонов на стройке в чеченском селе
На одной из строек в Чечне произошел взрыв баллонов. Погибли пять человек, сообщил Telegram-канал Mash Gor.
ЧП произошло в Башин-Кали Итум-Калинского района, где строили гидроэлектространцию.
«Шесть пострадавших в тяжелом состоянии, трое из них в реанимации», - отметили авторы публикации.
Пострадавших доставили в больницы, на месте работают сотрудники Следственного комитета.
ГЭС, уточнил канал, начали строить в 2021. По предварительным данным, все погибшие - рабочие, которые прокладывали тоннель. Взрыв мог произойти из-за искры от сварки рядом с газовыми баллонами.
Ранее три ребенка пострадали из-за взрыва газового баллона в Московской области.