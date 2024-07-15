Минимум пять человек погибли из-за взрыва баллонов на стройке в чеченском селе

Крупный пожар охватил сухие траву, кустарники и деревья в районе крымского поселка Коктебель в городском округе Феодосия. Как сообщила пресс-служба МЧС России, общая площадь распространения огня составила 20 гектаров.

К тушению привлекли пожарных и сотрудников лесоохотничьего хозяйства. На помощь специалистам направили вертолет Ми-8, а также аэромобильную группировку.

Сейчас на месте работают более 100 человек и 23 единицы техники. В пресс-службе уточнили, что тушение природного пожара осложнили сильный ветер и жаркая погода, которая установилась на полуострове.

По данным администрации Коктебеля , пожар возник на территории Карадагского заповедника. В пресс-службе ведомства призвали владельцев квадроциклов и горных мотоциклов привезти пожарным дополнительную воду для тушения огня.

Природные пожары не утихают третий день в Севастополе. В понедельник, 15 июля, губернатор города Михаил Развожаев объявил об эвакуации жителей домов с улицы Энергетиков , так как появилась угроза перекидывания пламени с сухостоя на жилые постройки из-за сильного ветра.

По словам градоначальника, общая площадь распространения огня составила три гектара. К тушению привлекли спасателей, сотрудников лесхоза, МЧС, а также моряков Черноморского флота.