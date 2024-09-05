05 сентября 2024, 09:13

Минэнерго опровергло данные о проблемах с топливом в Москве после пожара на НПЗ

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Москве нет проблем с топливом, несмотря на пожар на столичном нефтеперерабатывающем заводе. Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев, сообщило РИА «Новости».

Он подтвердил, что горючее оперативно транспортируют между регионами.

Возгорание на НПЗ в Капотне произошло утром 1 сентября. Пожар разгорелся из-за сбитого украинского беспилотника. Огонь вспыхнул в техническом помещении и охватил территорию в 40 квадратных метров.

МЧС присвоило пожару второй ранг опасности. Очевидцы отметили, что слышали звуки взрыва. Огнеборцы локализовали пожар, угрозы для людей и функционирования завода не было. Позже специалисты МЧС полностью потушили возгорание.

ВСУ 1 сентября также пытались с помощью дронов атаковать Каширскую ГРЭС. Средства противовоздушной обороны нейтрализовали три БПЛА.

Источник 360.ru отмечал, что спасатели Москвы работают в усиленном режиме. На дополнительные дежурства на НПЗ они выезжают из разных столичных округов.

Пожары Топливо Москва
04 сентября 2024, 19:47
Обвиняемый в изнасиловании и убийстве школьницы в Нижнем Тагиле признал вину
Читайте нас в: Google Новости
Подозреваемому в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

«Наказание за наиболее тяжкое из этих преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы», - передали в СК.

По предварительным данным, в ночь на 31 августа обвиняемый изнасиловал девочку, а после убил ее и попытался скрыться. Спустя три дня ее тело нашли в подвале многоэтажки.

Подозреваемого задержали в Москве. После его доставили в Свердловскую область.

Обвиняемого также проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Отец убитой 11-летней девочки пришел с ножом на следственный эксперимент, куда привезли подозреваемого в преступлении. Убитый горем мужчина плакал и кричал. Знавшая погибшую местная жительница отметила, что та всегда отличалась доброжелательностью и отзывчивостью. Ранее 360.ru показывал видео с места убийства ребенка.

Убийства Преступления Свердловская область Изнасилования Москва
04 сентября 2024, 19:43
Окровавленную человеческую ногу выбросило на берег Петербурга
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Человеческую ногу выбросило волной на берег Васильевского острова в Петербурге. Как стало известно 78.ru, окровавленную конечность, застрявшую между камней напротив дома № 5 по набережной Миклухо-Маклая, заметил прохожий.

Человеческую ногу выбросило волной на берег Васильевского острова в Петербурге. Как стало известно 78.ru , окровавленную конечность, застрявшую между камней напротив дома № 5 по набережной Миклухо-Маклая, заметил прохожий.

На место происшествия приехали полицейские. Часть тела отправили на судебную медицинскую экспертизу, сообщил «Московский комсомолец».

Следователи начали проверку. Подробности происшествия выясняют специалисты.

Четыре года назад в Петербурге произошел резонансный случай. По одной из версий, жена рэпера Энди Картрайта убила супруга из ревности, расчленила его, а останки постирала в стиральной машинке. При этом она утверждала, что музыкант умер от передозировки наркотиков, а она не хотела, чтобы поклонники об этом узнали, поэтому хотела избавиться от тела. Расследование продолжается до сих пор. В апреле 2024 года вдову отпустили из-под домашнего ареста.

Убийства Аресты Полиция
04 сентября 2024, 16:03
Водитель в Красноярском крае случайно утопил КамАЗ с грузом
Читайте нас в: Google Новости
Житель поселка Тура в Красноярском крае не уследил за своим КамАЗом и утопил его в реке Кочечум. Видеозапись с ЧП опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

Авторы поста предположили, что мужчина не поставил грузовик на ручной тормоз, или в машине возникли неполадки с тормозной системой. Стоящий на берегу реки КамАЗ «сполз» в водоем и утонул в месте с грузом.

Ранее легковой автомобиль упал в реку в Выборгском районе Ленинградской области. Внутри машины находились пятеро подростков, за рулем сидел несовершеннолетний. Юный водитель не справился с управлением и влетел в дерево, после чего авто упало в реку и затонуло. Трое из находящихся в салоне погибли, двое пострадали. По факту смертельной аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Еще один случай с падением транспорта в воду произошел в мае в центре Петербурга. Городской автобус столкнулся с каршеринговым автомобилем и рухнул в реку Мойку. В результате погибли семь человек.

Грузовики ДТП Водители Красноярский край Реки
04 сентября 2024, 12:23
«Тело еще болит». Похищенный в Подмосковье бизнесмен рассказал о насилии
Читайте нас в: Google Новости
Злоумышленники применяли физическое насилие против бизнесмена, которого похитили в Мытищах. Пострадавший предприниматель рассказал 360.ru, что уже не в первый раз переживает подобное.

Пострадавший заверил, что сейчас не сильно не пострадал. По его мнению, скоро он уже совсем оправиться после случившегося.

«Было [физическое насилие], все было. Немножко тело болит, а так в целом ничего. Все пройдет», - подчеркнул пострадавший.

По его словам, после ЧП с похищением первым тревогу забил его сын. Он и другие люди обратились по номеру «112», чтобы найти его. Мужчина похвалил правоохранителей и отметил, что полиция активно занимается расследованием дела.

«Дай бог, чтобы все люди спокойно жили. Не такого слова, чтобы выразить [эмоции от произошедшего]. Это не первый случай со мной», - уточнил бизнесмен.

По информации источника 360.ru, похищение бизнесмена спланировали заранее. Среди злоумышленников оказались шестеро мужчин. Самому младшему из них 29 лет, а старшему - 56. Для похищения они арендовали дом в поселке Менделеева в Солнечногорском городском округе.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявляла, что бизнесмена силой затащили в минивэн в деревне Грибки в Мытищах в конце августа, после его пересадили в другую машину. Подозреваемых в преступлении уже задержали и отправили в следственный изолятор.

Грузовики ДТП Водители Красноярский край Реки

Новости по теме