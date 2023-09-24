Микроавтобус со школьниками попал в ДТП на уральской трассе

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Вечером 24 сентября на трассе Пермь - Екатеринбург случилось ДТП. На 291 километре дороги столкнулись микроавтобус со школьниками и легковой автомобиль. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

В автобусе Mercedes находились 15 детей и пятеро сопровождающих, сообщили в ведомстве. По предварительным данным, водитель Opel при повороте не пропустил микроавтобус. Машины столкнулись и вылетели с дороги.

В отношении водителя автобуса составили протоколы о грубых нарушениях правил. На авто отсутствовал знак «Дети», желтый маячок, а поездку не согласовали с Госавтоинспекцией.

В региональном Минздраве рассказали, что пострадала 12-летняя девочка. У нее диагностировали травму головы. Ребенка госпитализировали. У остальных детей, а также у взрослых травм не обнаружили.

Ранее в Москве произошло ДТП с участием 15-летнего мотоциклиста. Он влетел в городской автобус. Подростка с множественными травмами отвезли в больницу.