Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Бурятии

В ведомстве заявили, что речь идет о микроавтобусе Fiat Ducato. Авария произошла в двух километрах от села Душелан.

«По предварительным данным, пострадали водитель и два пассажира. Информация уточняется», - заявили в пресс-службе МЧС.

В пресс-службе республиканской прокуратуры уточнили, что микроавтобус следовал из улуса Баянгол в Улан-Удэ. Во время движения водитель не справился с управлением, съехал с дороги, и автобус перевернулся. Все обстоятельства и причины происшествия сейчас устанавливаются.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку соблюдения водителем закона о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров.