04 января 2024, 12:52

Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Бурятии

РИА «Новости»
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Перевозивший 12 пассажиров микроавтобус попал в аварию в Баргузинском районе Бурятии. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал с трассы. В результате транспортное средство перевернулось. Об этом со ссылкой на республиканский главк МЧС сообщило РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что речь идет о микроавтобусе Fiat Ducato. Авария произошла в двух километрах от села Душелан.

«По предварительным данным, пострадали водитель и два пассажира. Информация уточняется», - заявили в пресс-службе МЧС.

В пресс-службе республиканской прокуратуры уточнили, что микроавтобус следовал из улуса Баянгол в Улан-Удэ. Во время движения водитель не справился с управлением, съехал с дороги, и автобус перевернулся. Все обстоятельства и причины происшествия сейчас устанавливаются.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку соблюдения водителем закона о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров.

Прокуратура РФ ДТП МЧС РФ Бурятия
04 января 2024, 12:57
Пять человек спасли на пожаре в Москве
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Сотрудники МЧС в Москве спасли пять человек на пожаре в Таганском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства

В многоквартирном доме на балконе квартиры второго этажа вспыхнули мебель и личные вещи. Открытое горение ликвидировали в 10:46, а в 11:10 огонь полностью потушили.

Источник «360» в экстренных службах уточнил, что огонь распространился на площади 30 квадратных метров.

На юго-востоке Москве 4 января загорелась трансформаторная электроподстанция. Из-за ЧП без электричества, тепла и горячей воды остались жители районов Отрадное, Бибирево, Южное и Северное Медведково. Прибывшие на место специалисты начали переключение абонентов на резервные схемы энергоснабжения.

Власти Бибирево и Южного Медведково организовали для жителей подвоз питьевой воды, эвакуация не потребовалась. Ранее «360» показал кадры ЧП на видео.

Пожары Москва
04 января 2024, 12:12
Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров «Уральскими авиалиниями»
РИА «Новости»
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Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки вылета рейса «Уральских авиалиний» из Москвы на Шри-Ланку. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

Вылет рейса WZ3077 из аэропорта Жуковский по маршруту Москва - Хамбантота задержали. Всего на самолет зарегистрировали 413 пассажиров, причины задержки пока неизвестны.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном транспорте начала проверку по этому факту», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что авиакомпания обеспечила пассажиров размещением в гостинице, питанием и напитками.

На борту самолета сообщением Москва - Минеральные Воды произошла драка между пассажиром и бортпроводником. Мужчина попросил продать ему коньяк, но получил отказ и набросился на оппонента с кулаками.

Прокуратура РФ Самолеты Москва
04 января 2024, 11:15
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Чувашии
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Пассажирский автобус попал в аварию в Чувашии, два человека погибли и еще 15 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального МВД.

ДТП произошло около 23:00 в среду, 3 января, на 152-м километре трассы Чебоксары - Сурское в Порецком округе, автобус следовал в Тольятти из Нижнего Новгорода.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги. В результате аварии погибли два человека. На место аварии выехали сотрудники полиции и других оперативных служб, подробные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Пресс-служба регионального Минздрава уточнила, что 15 человек получения травмы, из них 14 отправили на амбулаторное лечение. В ведомстве уточнили, что еще по двум тяжелым пациентам предстоит проведение консультаций со специалистами Федерального дистанционного консультативного центра.

Днем ранее авария произошла на автомобильной дороге в Новосибирской области, водитель Toyota Ractis выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Huinday Tucson, после чего первая машина влетела в грузовик Volvo.

Жертвами аварии стали четыре человека.

ДТП Автобусы Чувашия
04 января 2024, 10:25
Двух погибших нашли после падения автобуса в провал у шахты в Казахстане
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Аварийно-спасательные работы начались на месте падения автобуса с людьми возле шахты Майкаинского рудника в Павлодарской области Казахстана. Спасатели нашли тела двух человек, сообщил республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб (РЦШ ПВАСС).

Спасатели готовятся к подъему тел погибших на поверхность. Специалисты устанавливают растяжку для вертикального спуска в провал, глубина которого - не менее 150 метров.

В ведомстве уточнили, что сам автобус еще не обнаружили. В РЦШ ПВАСС выразили соболезнования семьям погибших и пообещали оказать поддержку.

В ночь на 4 января автобус, в котором находились четыре человека , упал под землю. После ЧП из ближайшей шахты эвакуировали более 30 человек. Местные власти организовали оперативный штаб, который взял под контроль ход спасательных работ.

Казахстан

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