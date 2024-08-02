02 августа 2024, 09:16

Микроавтобус протаранил фуру на трассе «Лена» в Якутии

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Один человек погиб и десять пострадали после крупного ДТП на трассе «Лена» в Якутии. Среди пострадавших есть дети, сообщили в региональном МЧС.

Авария произошла на 786-м километре трассы. Предварительно установлено, что микроавтобус Toyota врезался в стоящую на обочине фуру Scania.

Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители. Также проверку проводит прокуратура Алданского района.

В Минздраве Якутии уточнили, что микроавтобус следовал из Якутска в Олекминск. Водитель вез 11 пассажиров, в том числе четверых детей.

«[В результате ДТП] один человек погиб, 10 были транспортированы в Алдан, девять из них госпитализированы», - рассказали в пресс-службе.

Пять пациентов сейчас находятся в отделении реанимации. Один пострадавший, по оценкам врачам, - в крайне тяжелом состоянии.

Якутия ДТП
02 августа 2024, 09:30
Кота спасли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
Пресс-служба МЧС
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Работающие на месте рухнувшего дома в Нижнем Тагиле сотрудники МЧС спасли из-под завалов кота. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты МЧС России вытащили животное из-под бетонной плиты. Перепуганного питомца передали волонтерам, теперь они постараются найти его хозяев.

Частичное обрушение пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле произошло утром в четверг, 1 августа. Причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси.

По последней информации, в результате происшествия пострадали 20 человек, среди них девять детей. В медучреждения Екатеринбурга и Нижнего Тагила отвезли 11 пациентов. Отказались от госпитализации пять человек, всем оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Погибли четыре человека.

Следственный комитет по факту ЧП завел уголовное дело. Областная прокуратура взяли ход расследования под свой контроль.

Газ Взрывы Коты
02 августа 2024, 09:26
Поезд Новый Уренгой — Москва попал в ДТП с грузовиком в Пермском крае
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В Пермском крае на перегоне Европейская — Усть-Тискос грузовик выехал на пути и столкнулся с поездом Новый Уренгой — Москва. Пассажиры не пострадали, травмы получил только водитель автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. <…> Схода подвижного состава нет. Повреждены внешние элементы локомотива и автомобиль», - сообщили представители перевозчика.

Пострадал водитель машины, так как электровоз зажал ее. Пассажира и локомотивной бригаде поезда медпомощь не потребовалась. Движение электричек № 6841 и № 6842 Европейская - Чусовская - Европейская от и до станции Бисер приостановили, а к месту аварии отправили восстановительный поезд.

Предварительную причину столкновения назвала пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Водитель грузовика нарушил правила дорожного движения, когда выехал на пути, не убедившись в отсутствии поезда. Надзорное ведомство устроило проверку.

Крупная авария из-за выезда грузовика на пути произошла в Волгоградской области. КамАЗ проехал на красный свет и столкнулся с поездом № 491 Казань - Адлер на перегоне Гремячая - Котельниково. Пострадали 52 человека.

Авария произошла в 7:35 (05:35 по московскому времени) на перегоне Европейская - Усть-Тискос. Большегруз выехал на пути за пределами переезда. В этот момент к нему приближался поезд № 11 Новый Уренгой - Москва.

В Пермском крае на перегоне Европейская - Усть-Тискос грузовик выехал на пути и столкнулся с поездом Новый Уренгой - Москва. Пассажиры не пострадали, травмы получил только водитель автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.

РЖД Грузовики ДТП Поезда
02 августа 2024, 09:24
Следствие проводит 13 экспертиз по делу замглавы МВД Дагестана Исмаилова
РИА «Новости»
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Следственные органы проводят 13 экспертиз в отношении заместителя главы МВД Дагестана Руфата Исмаилова по делу о превышении должностных полномочий и получении взятки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

По информации агентства, речь идет о судебной технико-криминалистической экспертизе документов, двух оценочных судебных экспертизах, а также баллистической, почерковедческой, молекулярно-генетической и двух компьютерно-технических.

Исмаилову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия и получении взятки в особо крупном размере группой лиц. Обвинения в аналогичных деяниях предъявили заместителю главы следственного управления МВД Дагестана Далгату Абдулгапурову.

Ранее заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова арестовали по делу о взятке.

Уголовное дело Дагестан
02 августа 2024, 08:50
Водитель съехал в реку Цыганку возле храма в Москве
Pxhere
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Мужчина на легковушке съехал в реку Цыганку в Москве и перепугал очевидцев. Люди обратились в экстренные службы, решив, что человеку плохо и он заблокирован в салоне, сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло ранним утром рядом с храмом в районе Коммунарка. Спустя время оказалось, что водитель находится в сознании. Более того, он смог покинуть свое авто самостоятельно.

Как так вышло, что водитель съехал в реку, пока неизвестно. Собеседник 360.ru уточнил, что мужчину передали бригаде скорой помощи.

Все обстоятельства уточняются.

Скорая помощь Машины Водители Москва Реки

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