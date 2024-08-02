Микроавтобус протаранил фуру на трассе «Лена» в Якутии

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Авария произошла на 786-м километре трассы. Предварительно установлено, что микроавтобус Toyota врезался в стоящую на обочине фуру Scania.

Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители. Также проверку проводит прокуратура Алданского района.

В Минздраве Якутии уточнили, что микроавтобус следовал из Якутска в Олекминск. Водитель вез 11 пассажиров, в том числе четверых детей.

«[В результате ДТП] один человек погиб, 10 были транспортированы в Алдан, девять из них госпитализированы», - рассказали в пресс-службе.

Пять пациентов сейчас находятся в отделении реанимации. Один пострадавший, по оценкам врачам, - в крайне тяжелом состоянии.