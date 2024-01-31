Микроавтобус чуть не упал в реку после ДТП на юге Москвы
На Новоданиловской набережной в Москве столкнулись два автомобиля. В результате ДТП один из них выехал за пределы проезжей части, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта.
В ведомстве добавили, что на месте начали работу оперативные службы города. Движение транспорта не затруднено.
«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются» - добавили в пресс-службе.
В соцсетях появились видео с места аварии. На кадрах видно, что после столкновения микроавтобус пробил ограждение, завалился на правый бок и едва не упал в реку. Пожарные машины перекрыли дорогу и спасателям удалось оттащить автомобиль. Тем временем, на набережной образовалась длинная пробка.
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