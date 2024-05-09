09 мая 2024, 18:33

Мигранты выселили петербуржца из коммуналки

РИА «Новости»
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Житель Санкт-Петербурга обратился в Следственный комитет, заявив, что мигранты выселили его из коммунальной квартиры. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления надзорного ведомства.

По данным СК, в августе 2023 года в одну из комнат коммунальной квартиры дома на Малом проспекте заселились несколько иностранцев. Угрожая расправой, они вынудили двух жильцов съехать. При этом регистрации и права на проживание по этому адресу у мигрантов не было.

Следственные органы начали проверку. Глава СК Александр Бастрыкин взял дело на контроль, он поручил доложить о ее результатах.

В Шатуре иностранец напал с ножом на участника спецоперации, который заступился за девушку. Бастрыкин после этого инцидента распорядился проверить работу должностных лиц в сфере контроля за соблюдением миграционного законодательства.

Санкт-Петербург Мигранты Мужчины Следственный комитет России
09 мая 2024, 22:11
Упавший на стройке стеклопакет убил молодого рабочего в Москве
РИА «Новости»
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Молодой рабочий из Средней Азии погиб при падении стеклопакета на стройке на юге Москвы. О ЧП сообщил MK.ru.

По информации издания, стеклопакет рухнул на рабочего на объекте в Жуковском проезде. Мужчина погиб на месте происшествия. Ему было 24 года.

В середине апреля столичная прокуратура сообщала о гибели рабочего на стройке на улице Нижние Мневники. По данным ведомства, сотрудник субподрядной организации упал с высоты и получил смертельные травмы.

По факту случившегося начали проверку. В пресс-службе подчеркнули, что выясняют все обстоятельства, которые привели к смерти человека на строительном объекте.

Москва
09 мая 2024, 18:43
«Портило картинку». Заммэра Томска не дал передать воду ветерану во время парада
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Парад Победы в Томске омрачил скандал: 98-летнему Федору Бондаренко стало плохо, его помощница отлучилась за водой, но обратно девушку не пропустили. Причем путь преградил заместитель мэра города. О некрасивой ситуации ветеран Великой Отечественной войны рассказал в комментарии 360.ru.

Момент, когда девушку с водой начали выгонять с трибуны, успели снять на видео. Бондаренко поделился этой записью, уточнив, что все произошло в самом начале парада.

«Заместитель мэра ее выгнал, и воды мне так никто и не принес, точнее, даже не смогли передать, потому что это портило картинку для телевидения», - возмутился ветеран.

На фоне этой ситуации ветеран выразил надежду, что бойцы СВО, которые сейчас сражаются за страну, в старости не будут обделены вниманием - ни со стороны внуков и правнуков, ни общественности в целом.

«Будут пользоваться уважением у власти, которая не запретит во время парада передать им воду», - заключил ветеран.

Администрация Томска уже отреагировала на случившееся. Представители пресс-службы опубликовали в соцсетях короткий комментарий, в котором пояснили, что на трибуну во время мероприятия не допускают «посторонних людей из соображений безопасности».

«Вода была предложена всем ветеранам и стояла в коробках непосредственно на самой трибуне. Также на трибунах находились сотрудники, готовые откликнуться на любую просьбу ветерана», - добавили сотрудники администрации.

Никаких извинений Бондаренко никто не принес.

В итоге пожилому мужчине потребовалась помощь врачей. Скорую вызвали к той самой трибуне. Врачи диагностировали высокое давление и обезвоживание. Сейчас Бондаренко находится дома с высокой температурой.

Ветераны Великая Отечественная война
09 мая 2024, 16:00
Жестоко избитого пса Батона не смогли спасти в Москве
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Жестоко избитый в Москве пес по кличке Батон скончался. Его обнаружили в тяжелом состоянии утром 8 мая близ рынка во 2-м Южнопортовом проезде. Волонтеры отвезли животное в клинику, но травмы, которые нанесли собаке, оказались слишком серьезными.

«Батон сегодня утром скончался, всю ночь показатели были нестабильные, постоянно прыгали глюкоза и давление, под утро поднялась высокая температура», - сообщила автор Telegram-канала «Iran_animals20. Помощь животным. Одинцовский район».

Женщина добавила, что до последнего надеялась, что Батону смогут помочь.

Днем ранее зоозащитники, которые обнаружили собаку, сообщали, что животное жестоко избили, связали лапы, а затем окунули в бочку с бетоном.

Животные Москва
09 мая 2024, 15:30
Жертвой ДТП в Ульяновской области стала пассажирка маршрутки
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Легковой автомобиль Lada Granta и микроавтобус «Газель» с пассажирами столкнулись около поселка Лощина Чердаклинского района Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что авария произошла вечером в минувшую среду, 8 мая.

На месте ДТП от полученных травм умерла пассажирка «Газели», еще пять человек из этой же машины забрали в больницу прибывшие на место бригады скорой помощи.

О причинах столкновения машин в ведомстве не сообщили. В пресс-службе пояснили, что сотрудники Госавтоинспекции еще разбираются в причинах аварии.

Сразу две крупные аварии произошли в Москве в четверг, 9 мая. В районе Владыкино на северо-востоке столицы столкнулись восемь машин. Жертвами ДТП стали два человека.

Пять полос движения на 81-м километре МКАД перекрыли устроившие массовое столкновение 15 легковых и два грузовых автомобиля. По предварительным данным, в этой аварии никто не пострадал.

МВД РФ ДТП Россия Машины

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