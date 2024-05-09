Мигранты выселили петербуржца из коммуналки
Житель Санкт-Петербурга обратился в Следственный комитет, заявив, что мигранты выселили его из коммунальной квартиры. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления надзорного ведомства.
По данным СК, в августе 2023 года в одну из комнат коммунальной квартиры дома на Малом проспекте заселились несколько иностранцев. Угрожая расправой, они вынудили двух жильцов съехать. При этом регистрации и права на проживание по этому адресу у мигрантов не было.
Следственные органы начали проверку. Глава СК Александр Бастрыкин взял дело на контроль, он поручил доложить о ее результатах.
В Шатуре иностранец напал с ножом на участника спецоперации, который заступился за девушку. Бастрыкин после этого инцидента распорядился проверить работу должностных лиц в сфере контроля за соблюдением миграционного законодательства.