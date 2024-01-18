Мигранты толпой избили участника СВО в Чехове

По информации ведомства, ЧП произошло 14 января в кафе «Вояж». Между военным и иностранными гражданами возник конфликт, после чего участника СВО избили толпой.

Следователи завели дело по статье «Хулиганство». В настоящее время правоохранители проводят оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление участников конфликта.

Конфликт с участием участников специальной операции и иностранных граждан также произошел в новогоднюю ночь в Челябинске. Мигранты оскорбили женщину, которая находилась в компании военных, после чего завязалась потасовка. Один из военнослужащих пострадал. СК по Челябинской области показывал задержание участников драки на видео.