Мигрант напал на полицейского в московском метро

В ведомстве уточнили, что гражданин Узбекистана попытался сбежать из комнаты полиции на станции метро «Саларьево», чтобы его не привлекли к административной ответственности. Однако ему помешал полицейский. После этого иностранец напал на сотрудника.

Мужчину задержали и предъявили обвинение по двум статьям - о применении насилия в отношении представителя власти и о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотиков.

В пресс-службе СК добавили, что в ближайшее время следствие обратится в суд с требованием арестовать мигранта.

На днях уроженец Таджикистана, напавший на полицейского на рынке «Садовод» в Москве, попал под уголовное дело по признакам сразу двух преступлений. Всего для проверки миграционного законодательства в следственные органы доставили более 80 человек.