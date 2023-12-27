27 декабря 2023, 17:29

Мигрант напал на полицейского в московском метро

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Москве задержали мигранта, который напал в метро на полицейского. Подозреваемому предъявили обвинения, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что гражданин Узбекистана попытался сбежать из комнаты полиции на станции метро «Саларьево», чтобы его не привлекли к административной ответственности. Однако ему помешал полицейский. После этого иностранец напал на сотрудника.

Мужчину задержали и предъявили обвинение по двум статьям - о применении насилия в отношении представителя власти и о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотиков.

В пресс-службе СК добавили, что в ближайшее время следствие обратится в суд с требованием арестовать мигранта.

На днях уроженец Таджикистана, напавший на полицейского на рынке «Садовод» в Москве, попал под уголовное дело по признакам сразу двух преступлений. Всего для проверки миграционного законодательства в следственные органы доставили более 80 человек.

Наркотики Суд Мигранты Метро Избиения Москва 2023 Метро Москвы
27 декабря 2023, 17:20
«Она добила его палкой». Мать рассказала о состоянии сына, которого избили в Петербурге
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Санкт-Петербурга, избившая двух школьников нунчаками, злоупотребляла алкоголем. У нее не раз были приводы в районный отдел полиции, рассказала «360» мать одного из пострадавших мальчиков. Она также сообщила о состоянии здоровья сына.

Сейчас оба ребенка находятся в больнице. У сына собеседницы диагностировали сотрясение мозга, ссадины на голове и руке. Женщина подтвердила, что мама приятеля пострадавших детей заманила их к себе домой, удерживала там и избивала нунчаками.

«Она начала их удерживать и дубасить, угрожала ножом, перцовый баллончик взорвался. <…> В общем, дубасила какой-то дубиной железной типа прута. <…> Второй мальчик астматик вообще, он задыхался, она добила его палкой. А ее сын стоял, смеялся и снимал это на камеру», - поделилась женщина.

Причиной случившегося могла стать ссора мальчиков с сыном женщины, отметила мать потерпевшего. Но это не дает ей право устраивать подобное, добавила она.

«Я знаю, что она употребляет алкоголь. По голосовому сообщению слышно, что у нее речь неадекватная. <…> И у нее были не раз приводы в районный отдел полиции. В общем, она звезда района», - отметила женщина.

По данным ГСУ СК Санкт-Петербурга, против жительницы, избившей школьников, возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании для нее меры пресечения.

Санкт-Петербург Дети Женщины Школьники Избиения
27 декабря 2023, 17:17
Москвич выпрыгнул с пятого этажа, приняв сына подруги за полицейского
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Москвич ошибочно принял вернувшегося поздно домой сына подруги за сотрудника правоохранительных органов и выпрыгнул с балкона пятого этажа жилого дома на Ивантеевской улице в столичном районе Богородское. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, было около полуночи, когда внезапно раздался звонок в дверь квартиры, где мужчина выпивал в компании двух подруг. Решив, что это вызванные соседями полицейские, 35-летний мужчина ринулся к балкону. Он попытался спуститься вниз по водосточной трубе, но сорвался вниз. Оказалось, что в дверь звонил сын одной из собутыльниц, который вернулся домой в поздний час.

Медики установили, что мужчина при падении отбил ступни, а историей побега серьезно заинтересовались полицейские, от которых беглец так сильно хотел скрыться.

Неделю назад двух мужчин арестовали за избиение и ограбление собутыльника в центре Москвы. Они отобрали у пострадавшего вещи общей стоимостью 250 тысяч рублей.

Москва 2023
27 декабря 2023, 16:22
Петербурженка заманила двух школьников в квартиру и избила нунчаками
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Санкт-Петербурга заманила к себе в квартиру двух школьников, избила их нунчаками, распыляла им газ в лицо и угрожала ножом. Об этом сообщил источник «360».

По предварительным данным, женщина пригласила младшеклассников к себе домой якобы погреться и попить чаю. Затем она закрыла дверь и начала издеваться над детьми. Школьники получили телесные повреждения.

Информацию подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу. Там сообщили, что против жительницы Северной столицы возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Пострадавших детей госпитализировали.

По данным «Фонтанки» , женщина встала на защиту своего сына после буллинга в школе. Мальчик рассказал матери, что сверстники остановили его у школы и поставили на колени. Ребенка поместили в социальный приют.

Санкт-Петербург Уголовное дело Дети Школьники
27 декабря 2023, 15:05
Мужчине вынесли приговор за убийство приятеля на юго-востоке Москвы в 2011 году
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Московские следователи раскрыли убийство 12-летней давности в Юго-Восточном округе. Подозреваемого по этому делу отправили на семь лет в колонию строгого режима, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что 4 октября 2011 года 35-летний мужчина во дворе одного из домов на улице Авиамоторной из-за личной неприязни во время ссоры два раза пырнул ножом своего знакомого. При этом, собираясь на встречу с приятелем, он заранее прихватил с собой холодное оружие. После ударов потерпевший попытался убежать, но нападавший догнал его рядом с дорогой и добил руками и ногами. Мужчина умер на месте.

Правоохранители долго не могли раскрыть преступление. Позже следователи вместе полицейскими изучили уголовное дело и проверили собранные доказательства с использованием современных криминалистических технологий. Также провели судебно-медицинские и видеотехнические экспертизы, допросили свидетелей. В итоге подозреваемого задержали благодаря очевидцам убийства, которые его узнали. Мужчина признал свою вину.

Ранее актера из «Слова пацана» Сергея Базанова арестовали по делу об убийстве , совершенном 12 лет назад. Мужчина и его подельник не признали вину.

Убийства Суд Москва 2023

Новости по теме