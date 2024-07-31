Мигрант-аферист выстрелил в голову мужчине в Башкирии

По его словам, одна из пострадавших написала заявление на мигранта из-за мошенничества. Мужчина вычислил того, кто, по его мнению, побудил девушку это сделать, и начал ему угрожать. Когда они встретились, агрессор выстрелил в голову из травматического пистолета.

Очевидец уточнил, что после произошедшего у пострадавшего образовалась гематома за ухом, началась тошнота, рвота и головокружение, а также он периодически теряет сознание.

«Сотрудники полиции хотели возбудить дело по 213 статье УК РФ („Хулиганство“), а в прокуратуре сказали, что не пропустят», - посетовал он.

Собеседник добавил, что родственник нападавшего продавал наркотики в городе и был депортирован.

«Он и вся его семья на протяжении 20 лет терроризируют город Кумертау <…> Они квартиры переоформляют, на деньги кидают, машины отжимают, организовали вокруг себя преступную группировку, ходят с ружьем, пистолетами, пугают людей», - поделился он.

В пресс-службе МВД заявили, что доставили нападавшего в отдел и изъяли у него пистолет.

«Известно, что иностранный гражданин находится на территории России с нарушением миграционного законодательства и неоднократно привлекался к административной ответственности», - сообщили в ведомстве.

Мужчину оштрафовали за нарушение режима пребывания в стране, но не стали выдворять.

Ранее в Москве таксист напал на пассажира и выстрелил в него из травматического пистолета. Инцидент произошел около аэропорта Шереметьево.