МИД России принес соболезнования близким погибших при взрыве в Карабахе

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«Прежде всего хотели бы выразить соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва на складе горюче-смазочных материалов близ Степанакерта 25 сентября, все пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что российские миротворцы приняли самое активное участие в тушении пожара , возникшего на месте ЧП, а также в оказании неотложной медицинской помощи.

По данным Захаровой, 120 тяжело пострадавших жителей эвакуировали вертолетами РМК на территорию Армении для продолжения лечения.

«Основным стабилизирующим механизмом в регионе остается российский миротворческий контингент, который самоотверженно выполняет свой долг», - добавила представитель внешнеполитического ведомства.

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