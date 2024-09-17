Ми-8 вылетел на поиски пропавшего в Приморье вертолета компании «Хэргу»

«На поиски пропавшего R66, вылетело поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации - вертолет Ми-8Т авиакомпании „МостАвиа“», - рассказал он.

По его словам, пропавшее воздушное судно принадлежит золотодобывающей компании «Хэргу». Вертолет летел в Зейском районе Приамурья, во время полета сработал аварийный радиомаяк. По предварительным данным, на борту Robinson находились три человека, среди которых пилот и два пассажира.

Как сообщил Telegram-канал Shot , вертолет Robinson R66 потерпел крушение. Информации о погибших не поступало.

По данным пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, после пропажи вертолета возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного судна.