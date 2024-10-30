30 октября 2024, 11:41

Ми-8 с пассажирами на борту экстренно приземлился в Хабаровском крае

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Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту экстренно приземлился во время рейса в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального управления на транспорте СК России.

По данным следователей, воздушное судно направлялось из села Бриакан с возвращением в пункт вылета. Вертолет сел в Тугуро-Чумиканском районе, предварительно, из-за технической неисправности.

«Информация по количеству лиц, находившихся на борту, уточняется. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются», - уточнили в СК.

Помощь МЧС Хабаровского края во время ЧП не понадобилась, сообщили 360.ru в пресс-службе ведомства.

Ранее санитарный вертолет совершил жесткую посадку в Нижегородской области. Один из пилотов получил травмы.

Вертолеты Россия
30 октября 2024, 05:22
В аэропорту Шереметьево ввели план «ковер»
Freepik
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В московском аэропорту Шереметьево ввели план «ковер». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов задержали несколько рейсов на вылет и прилет.

Похожая ситуация случилась в ночь на 22 сентября. Аэропорты Волгограда и Астрахани закрыли. Это произошло из-за угрозы атаки дронов. В итоге задержали два рейса.

Также план «Ковер» вводили в аэропорте Астрахани. Как позже сообщили в российском оборонном ведомстве, над территорией региона ликвидировали беспилотник Украины.

Кроме того, 12 сентября закрывали аэропорты Мурманска и Апатитов. План «Ковер» ввели из-за вероятной угрозы атаки беспилотников.

Аэропорт Шереметьево
30 октября 2024, 02:32
Один человек погиб при пожаре на складе в Долгопрудном
Пресс-служба МЧС
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Сотрудники МЧС нашли тело погибшего мужчины при разборе завалов после пожара на складе в Долгопрудном. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

«При разборе завалов обнаружено тело погибшего мужчины», - заявили в МЧС.

Площадь возгорания возросла до 1300 квадратных метров. Огонь локализовали. По данным спасателей, горело хранилище с удобрениями. К тушению привлекли более 60 специалистов и 17 единиц техники. Сотрудники МЧС работают при сильном задымлении и высокой нагрузке.

Ранее пожар в двухэтажном административном здании начался на северо-западе Москвы. Как сообщил источник 360.ru, пламя охватило постройку на Таманской улице.

Спасатели Пожары Долгопрудный Москва
29 октября 2024, 22:52
Мужчина взорвал светошумовую гранату у детской площадки в Подольске
Pixabay
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В Подольске у детской площадки на улице 43-й Армии мужчина взорвал светошумовую гранату. Полиция проводит проверку по данному факту, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

«В ходе мониторинга сети интернет полицейскими выявлена видеопубликация, на которой мужчина около одного из домов, расположенных на улице 43-й Армии, бросил на землю, предположительно, светошумовую гранату», - сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что заявлений в полицию не поступало. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В красногорской школе ученики пострадали из-за падения подвесного потолка. ЧП произошло в образовательном центре на бульваре Красногорский перед началом урока физкультуры.

Подольск Мужчины Полиция
29 октября 2024, 20:03
Привязавшего к бамперу труп собаки пенсионера из Клина задержали
Телеканал «360»
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Жителя деревни Пустые Меленки, который протащил по дороге мертвую собаку, привязанную к машине, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Пенсионера заподозрили в жестоком обращении с животным.

«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения», - отметили в прокуратуре.

Один из местных жителей снял на видео мертвую черную собаку, привязанную за шею к бамперу легковой машины. Очевидец предупредил водителя, что у того могут возникнуть проблемы, но пенсионер огрызнулся в ответ и уехал, волоча труп животного по дороге.

Сын пожилого мужчины заверил, что отец не убивал пса , а нашел уже мертвым и хотел таким образом отвезти владельцу. Соседка пенсионера тоже уверена, что мужчина попросту не мог застрелить животное.

Клин Пенсионеры Собаки Животные

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