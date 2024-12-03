03 декабря 2024, 11:21

Между Швецией и Финляндией снова повредило телекоммуникационный кабель

Global Look Press
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Утром во вторник стало известно о новом разрыве телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Швецией. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

По информации источника издания, речь идет о повреждении интернет-кабеля. Обрыв случился ночью 3 декабря на территории Финляндии.

В середине ноября также стало известно о разрыве кабеля между Финляндией и Германией в Балтийском море, что привело к прерыванию коммуникационных соединений. Оперативные службы заявляли, что причиной стала умышленная диверсия.

Этот кабель эксплуатировали с 2016 года. Его длина - 1200 км, инфраструктура проходила рядом с российским экспортным газопроводом «Северный поток».

Немецкие СМИ сообщали, что подозреваемым в причастности к обрыву подводных кабелей в Балтийском море стал капитан китайского судна Yi Peng 3 с гражданством России.

Финляндия Швеция
03 декабря 2024, 11:16
Семерым посетителям «экс-Мутабора» дали по 15 суток за хулиганство
РИА «Новости»
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Семеро посетителей скандального клуба Arma (бывший «Мутабор») получили по 15 суток за мелкое хулиганство. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Как сообщил Лефортовский районный суд, все семеро арестованных публично матерились и тем самым выражали неуважение к обществу.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва» , задержали их после рейда по борьбе с пропагандой ЛГБТ*.

Клуб получил известность после «голой» вечеринки, организованной в конце 2023 года блогершей Анастасией Ивлеевой и вызвавшей большой общественный резонанс.

На следующий день в «Мутабор» пришли силовики с обысками. После этого он сменил название на Arma , чтобы больше не ассоциироваться со скандалом.

* Запрещенная в России экстремистская организация

Суд Скандалы ЛГБТ Аресты
03 декабря 2024, 09:34
Появились кадры с места ДТП с автобусом и 16 авто на Ленинградском проспекте в Москве
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Утром 3 декабря массовая авария с участием автобуса и 16 легковых автомобилей произошла на Ленинградском проспекте в Москве. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ДТП.

На фото можно увидеть, как одна из легковушек буквально вошла передней частью в капот другой машины. Сзади них стоит рейсовый автобус.

На место выехали оперативные службы и перекрыли три полосы из шести в сторону центра города, информация уточняется. Сведения о пострадавших не поступали.

ДТП Москва
03 декабря 2024, 09:06
Пожар вспыхнул в 12-этажке на улице Бестужевых в Москве
РИА «Новости»
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Пожар вспыхнул утром 3 декабря в одной из квартир в 12-этажном доме на улице Бестужевых в Москве. О происшествии сообщил источник 360.ru.

По его данным, возгорание произошло в трешке на восьмом этаже. Огонь успел охватить три квадратных метра. Огонь уже потушили. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее, 27 ноября, двухэтажное общежитие загорелось в 4-м Верхнем Михайловском проезде Москвы. Из здания эвакуировали 30 человек.

Пламя распространилось на площади 40 квадратных метров и перешло на кровлю. Очевидцы сообщали о густом черном дыме и открытом горении из двух окон.

Пожары Москва Квартиры
03 декабря 2024, 01:18
Медведь разбил череп молодой женщине
Unsplash
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В штате Раджастхан на северо-западе Индии после встречи с медведем умерла 35-летняя женщина. Животное нанесло настолько глубокие раны, что врачи не смогли ее спасти, сообщил Deccan Herald.

Сантош Деви пошла в лес в окрестностях города Пали, чтобы набрать хвороста. Там на нее набросился медведь. Он сломал женщине череп, нос, оставил глубокие раны на шее и животе.

Местные жители застали ее еще живой и увезли в больницу. Однако врачи не смогли спасти Деви, травмы оказались смертельными.

В России медведь напал на двух мужчин на острове Итуруп в Сахалинской области. Местный житель отделался испугом, а турист получил тяжелые раны и ждет операцию. Животное частично сняло ему скальп и повредило щеку. Охотники отправились на поиски зверя в Большом каньоне Белых скал.

Медведи Индия Животные

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