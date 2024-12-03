Между Швецией и Финляндией снова повредило телекоммуникационный кабель

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По информации источника издания, речь идет о повреждении интернет-кабеля. Обрыв случился ночью 3 декабря на территории Финляндии.

В середине ноября также стало известно о разрыве кабеля между Финляндией и Германией в Балтийском море, что привело к прерыванию коммуникационных соединений. Оперативные службы заявляли, что причиной стала умышленная диверсия.

Этот кабель эксплуатировали с 2016 года. Его длина - 1200 км, инфраструктура проходила рядом с российским экспортным газопроводом «Северный поток».

Немецкие СМИ сообщали, что подозреваемым в причастности к обрыву подводных кабелей в Балтийском море стал капитан китайского судна Yi Peng 3 с гражданством России.