Метро Екатеринбурга остановило работу из-за падения мужчины на рельсы
В метро Екатеринбурга мужчина упал на рельсы. Все произошло на станции «Чкаловская». На вид пассажир был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили URA.RU очевидцы.
«На „Чкаловской“ мужчина упал на рельсы. Из-за этого закрыли несколько станций», - сообщил один из очевидцев.
По его словам, мужчина не выглядел трезво. На платформу он зашел самостоятельно, после чего упал с нее. Из-за этого работу метро временно остановили.
Позже директор екатеринбургской подземки Андрей Панаиотиди заявил о восстановлении движения поездов. Он также рассказал о деталях произошедшего.
«В 08:08 машинист увидел сидящего на рельсах мужчину. Он успел остановить состав. Сейчас движение восстановлено», - указал Панаиотиди.
Ранее мужчина погиб после падения под поезд на станции метро «Севастопольская» в Москве. Причиной смерти стали полученные травмы.