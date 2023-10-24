Метро Екатеринбурга остановило работу из-за падения мужчины на рельсы

Читайте нас в:

«На „Чкаловской“ мужчина упал на рельсы. Из-за этого закрыли несколько станций», - сообщил один из очевидцев.

По его словам, мужчина не выглядел трезво. На платформу он зашел самостоятельно, после чего упал с нее. Из-за этого работу метро временно остановили.

Позже директор екатеринбургской подземки Андрей Панаиотиди заявил о восстановлении движения поездов. Он также рассказал о деталях произошедшего.

«В 08:08 машинист увидел сидящего на рельсах мужчину. Он успел остановить состав. Сейчас движение восстановлено», - указал Панаиотиди.

Ранее мужчина погиб после падения под поезд на станции метро «Севастопольская» в Москве. Причиной смерти стали полученные травмы.