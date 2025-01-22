Металлоконструкции вспыхнули на стройке в Москве

По его данным, происшествие случилось недалеко от станции метро «Терехово», рядом с жилым комплексом «Остров». Огонь разгорелся на площади 100 квадратных метров. На место ЧП оперативно прибыли спасатели, возгорание уже потушили. Информации о пострадавших пока не поступало.

Сегодня ночью также случился пожар в московской пятиэтажке на улице Нагорной. Пожарные спасли пятерых жильцов. К тушению огня привлекли 42 человека и 24 единицы техники.

Также вчера утром смертельный пожар случился в строительных бытовках в Москве. Как сообщил источник 360.ru, ЧП произошло в районе Марфино. Загорелись две двухэтажные бытовки, огонь распространился на площади 20 квадратных метров. В эпицентре пожара спасатели нашли обгоревший труп.