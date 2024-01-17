Металлический склад загорелся в Новой Москве

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По его информации, общая площадь возгорания составила примерно 100 квадратных метров. В помещении обрушилась кровля.

На данный момент спасатели используют четыре ствола, два из которых применяют на тушение, а еще два - на защиту.

На территории здания произошло загорание картона, складируемой продукции и автозапчастей. Информации о пострадавших не поступало.

Подробности произошедшего уточняются. На место ЧП выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств пожара.

Ранее сотрудники МЧС локализовали пожар на заводе в Шахтах.