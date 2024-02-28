Металлический ангар со строительным оборудованием загорелся в Москве

Очевидец сообщил о возгорании в 05:42. По его словам, загорелся металлический ангар со строительным оборудованием в деревне Красная Пахра дом 51 недалеко от ТСК «Молоток». По предварительной информации, люди в здании в момент пожара не находились.

Прибывшие на место спасатели оценили обстановку, подключили два водяных ствола и принялись тушить пожар. Возгорание произошло внутри отдельно стоящего здания размером 40 на 20 метров, что именно стало источником - неизвестно.

В Санкт-Петербурге женщина умерла во время пожара в квартире на проспекте Космонавтов. Еще одну пострадавшую госпитализировали с ожогами.