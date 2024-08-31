Место жесткой посадки Ан-2 в Северной Осетии сняли на видео

Самолет ДОСААФ, судя по кадрам, приземлился на брюхо. Переднюю часть воздушного судна сильно помяло. На видео попала работа спасателей на месте ЧП.

Ан-2 совершил жесткую посадку между селениями Майрамадаг и Кобан во время тренировочного полета. На его борту, по данным ведомства, были 15 человек, из них восемь благополучно прыгнули с парашютами перед потерей высоты.

Пострадали семеро, самое тяжелое состояние - у пилотов. Трех получивших травмы детей отправили в Республиканскую детскую клиническую больницу.

После жесткой посадки СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.