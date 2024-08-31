31 августа 2024, 19:36

Место жесткой посадки Ан-2 в Северной Осетии сняли на видео

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Жестко приземлившийся в Северной Осетии Ан-2 сел среди деревьев. Видео с места опубликовала пресс-служба МЧС.

Самолет ДОСААФ, судя по кадрам, приземлился на брюхо. Переднюю часть воздушного судна сильно помяло. На видео попала работа спасателей на месте ЧП.

Ан-2 совершил жесткую посадку между селениями Майрамадаг и Кобан во время тренировочного полета. На его борту, по данным ведомства, были 15 человек, из них восемь благополучно прыгнули с парашютами перед потерей высоты.

Пострадали семеро, самое тяжелое состояние - у пилотов. Трех получивших травмы детей отправили в Республиканскую детскую клиническую больницу.

После жесткой посадки СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Уголовное дело Дети Видео Самолеты
31 августа 2024, 19:32
Снесшая линию электропередачи яхта оставила Бердск без света
РИА «Новости»
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Экипаж ушедшей в плавание по Бердскому заливу в Новосибирской области яхты не справился с управлением и снес линию электропередачи, обесточив часть Бердска. Об этом сообщил мэр города Роман Бурдин в Telegram-канале.

Он уточнил, что все члены экипажа судна живы. Предварительной причиной столкновения стала техническая неисправность. Мэр пообещал горожанам, что свет в дома вернется в ближайшее время.

«Не беспокойтесь, все нормально. Работаем», - заявил Бурдин.

Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления СК России уточнила, что яхта мачтой задела провода и обесточила город.

Сотрудники ведомства начали доследственную проверку на предмет нарушений правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. По ее итогам следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

В минувшую среду, 28 августа, авария на подстанции оставила без света курортный город Алушта и входящие в муниципалитет села. Компания «Крымэнерго» направила на ликвидацию аварии несколько бригад ремонтников.

Электричество Корабли Россия
31 августа 2024, 17:09
Число пострадавших при посадке Ан-2 в Северной Осетии выросло до семи человек
РИА «Новости»
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Травмы при жесткой посадке самолета Ан-2 в Предгорном районе Северной Осетии получили трое детей и четверо взрослых. Прибывшие на место спасатели передали их врачам. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что воздушное судно ДОСААФ совершало учебно-тренировочный полет и на его борту находились 15 человек. В ходе полета восемь парашютистов десантировались.

Остальные остались в салоне и получили травмы во время жесткой посадки. Из-за того, что самолет сел в труднодоступной местность часть пути спасатели прошли пешком.

«В результате жесткой посадки пострадали семь человек, среди них три ребенка», - отметили в МЧС.

Ранее в пресс-службе заявили, что пилот севшего самолета ДОСААФ не смог передать координаты, поэтому для поиска с аэродрома организации вылетел еще один борт, который установил, что Ан-2 находится между селениями Майрамадаг и Кобан. Эту информацию он передал спасателям.

МЧС РФ Самолеты
30 августа 2024, 23:56
Мощный пожар охватил квартиру в многоэтажке на юго-западе Москвы
РИА «Новости»
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Возгорание произошло в квартире № 96 дома № 9 корпус 1 на улице Марии Ульяновой в Ломоносовском районе столицы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

«Спасатели сейчас работают на месте ЧП. Они выясняют, что стало причиной пожара. Квартира очень захламлена», - сказал он.

В трехкомнатной квартире, расположенной на девятом этаже, зафиксировали плотное задымление и высокая температура. Пожар охватил коридор, одну комнату и частично еще две.

Также задымление зафиксировали на чердаке. С восьмого этажа многоэтажного дома валил густой черный дым.

На месте ЧП работали четыре звена газодымозащитной службы: одно отправили на тушение, второе задействовали на кровле и еще одно занялось проверкой соседних квартир на этаже.

Пожар уже потушили. Общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров, обошлось без пострадавших.

Ранее в квартире на улице Артамонова в Москве прогремел взрыв. Хлопок раздался из-за детонации неизвестного устройства. В результате пострадали два человека. Также спасатели эвакуировали жильцов двух подъездов.

Пожары Москва Квартиры
30 августа 2024, 20:18
Названа причина крушения Superjet в Подмосковье
РИА «Новости»
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Межгосударственный авиационный комитет обнародовал промежуточный отчет по крушению самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной 12 июля. Об этом сообщил ТАСС.

«По промежуточным данным, причиной крушения SSJ-100 стала неправильная работа датчиков угла атаки. Так, на разбившемся самолете ранее в полете фиксировалось скачкообразное изменение значений угла атаки», - рассказали в МАК.

В отчете указали, что в процессе полета экипаж заметил, что датчики угла атаки ведут себя неправильно. Также произошло превышение допустимой скорости, о чем последовал звуковой сигнал. Пилоты не справились с возникшей ситуацией.

После катастрофы SSJ под Коломной установки датчика угла атаки усовершенствуют и выпустят новую инструкцию.

Самолет рухнул в районе Коломны 12 июля. Жертвами катастрофы стали два пилота и бортпроводник. Позже стало известно, что судно не совершало обязательный облет после ремонта.

Коломна Самолет SSJ-100 Самолеты Крушение самолета под Коломной

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