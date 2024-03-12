12 марта 2024, 15:32

Место крушения Ил-76 в Ивановской области сняли на видео

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Самолет Ил-76 12 марта потерпел крушение в Ивановской области. В распоряжении «360» оказалось видео с места ЧП. На кадрах можно заметить дым и сотрудников экстренных служб.

В пресс-службе Минобороны заявили, что авария произошла в момент взлета. Причиной катастрофы, по предварительной информации, стало возгорание одного из двигателей.

На борту Ил-76 находились 15 человек : восемь членов экипажа и семь пассажиров. Расследованием причин ЧП займутся специалисты комиссии Главного командования ВКС России.

«Известия» публиковали снимки с места крушения самолета. Очевидцы делились видео , на котором Ил-76 с горящим крылом быстро снижался.

Катастрофы Видео Самолеты Россия
12 марта 2024, 15:12
Пожар на объекте ТЭК в Нижегородской области ликвидировали
РИА «Новости»
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Пожар на установке по переработке нефти в Нижегородской области ликвидировали. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

«Возгорание ликвидировали», - указал он.

По словам губернатора, Роспотребнадзор не установил в воздухе в районе жилых домов превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Глеб Никитин поблагодарил всех специалистов за оперативную и слаженную работу.

К ликвидации огня привлекали пожарный поезд Горьковской железной дороги. Это не помешало движению транспорта.

Возгорание началось ранним утром 12 марта. Как сообщал Telegram-канал «112», причиной ЧП послужила атака беспилотника. Из-за дрона повреждения получил завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» , находящийся в Кстове. Беспилотник попал в установку перегонки нефти. Огонь ликвидировали до полудня.

Пожары Роспотребнадзор Нефть Переработка
12 марта 2024, 14:54
Обыски у художников и активистов прошли по всей России
РИА «Новости»
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В России у художников и активистов прошли массовые обыски, которые, предположительно, связаны с уголовным делом против основателя «Медиазоны»* Петра Верзилова*, подозреваемого в госизмене. Об этом рассказал Telegram-канал «Сетевые свободы».

«Как минимум часть обысков санкционированы Лефортовским судом Москвы по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации», - говорится в сообщении.

По информации канала, обыски коснулись художницы Катрин Ненашевой и исполнительницы Наташи Четверио, участников арт-группы «Явь», участниц Pussy Riot Маргариты Коноваловой, более известной как Рита Флорес, Ольги Курачевой и Ольги Пахтусовой. Кроме того, авторы публикации утверждают, что знакомую художника Philippenzo увезли из квартиры в Москве, а также художника Илью Мозги из Екатеринбурга после обыска отправили на допрос.

«Проснулись от громкого и долгого стука в дверь. На вопрос, кто это, мужской голос ответил: „ФСБ“», - поделилась в своем Telegram-канале Четверио.

Позже «Сетевые свободы» уточнили, что в Москве после обыска задержали художника Илью Холтова, а в Санкт-Петербурге - участницу «Партии мертвых» Кристину Бубенцову. Более того, в Нижнем Новгороде в полицию забрали художника Андрея Оленева. Также обыски прошли у матери Верзилова*.

Сообщения об обысках и задержаниях продолжают приходить и из других городов.

Ранее Мосгорсуд отменил заочный приговор Верзилову * по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.

* Признаны в России СМИ-иноагентами.

В России у художников и активистов прошли массовые обыски, которые, предположительно, связаны с уголовным делом против основателя «Медиазоны»* Петра Верзилова*, подозреваемого в госизмене. Об этом рассказал Telegram-канал « Сетевые свободы ».

Уголовное дело Художники Россия
12 марта 2024, 14:07
Ангар с деревянными паллетами загорелся в Петербурге
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Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 12 марта загорелся ангар с деревянными паллетами. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

К тушению пожара привлекли 32 человека, задействовали шесть единиц спецтехники. К 12:29 спасатели ликвидировали открытое горение. Экстренные службы выясняют обстоятельства возгорания. Информация о пострадавших не поступала.

Накануне во Фрунзенском районе произошел пожар в многоэтажном доме на проспекте Славы. Горела пятикомнатная квартира. Спасатели потушили возгорание за полчаса. Никто из жильцов не пострадал.

Санкт-Петербург Пожары
12 марта 2024, 13:41
На борту упавшего в Ивановской области Ил-76 было 12 человек
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На борту самолета Ил-76, совершившего жесткую посадку в Ивановской области, находились 12 человек. Такие данные опубликовал Telegram-канал Baza.

По информации источника канала, самолет сейчас находится на территории кладбища в районе села Богородское, недалеко от аэродрома.

Борт наполовину разрушен. На месте вспыхнул сильный пожар , уточнил он.

По данным НТВ , во время захода на экстренную посадку у Ил-76 отвалился двигатель. Все обстоятельства ЧП уточняются.

По данным Telegram-канала Shot, самолет совершил аварийную посадку в поле рядом с деревней Подталицы, не дотянув около двух километров до Северного аэродрома. Пилот судна увел его в сторону от жилых домов.

Авиация

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