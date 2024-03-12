Место крушения Ил-76 в Ивановской области сняли на видео

В России у художников и активистов прошли массовые обыски, которые, предположительно, связаны с уголовным делом против основателя «Медиазоны»* Петра Верзилова*, подозреваемого в госизмене. Об этом рассказал Telegram-канал «Сетевые свободы».

«Как минимум часть обысков санкционированы Лефортовским судом Москвы по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации», - говорится в сообщении.

По информации канала, обыски коснулись художницы Катрин Ненашевой и исполнительницы Наташи Четверио, участников арт-группы «Явь», участниц Pussy Riot Маргариты Коноваловой, более известной как Рита Флорес, Ольги Курачевой и Ольги Пахтусовой. Кроме того, авторы публикации утверждают, что знакомую художника Philippenzo увезли из квартиры в Москве, а также художника Илью Мозги из Екатеринбурга после обыска отправили на допрос.

«Проснулись от громкого и долгого стука в дверь. На вопрос, кто это, мужской голос ответил: „ФСБ“», - поделилась в своем Telegram-канале Четверио.

Позже «Сетевые свободы» уточнили, что в Москве после обыска задержали художника Илью Холтова, а в Санкт-Петербурге - участницу «Партии мертвых» Кристину Бубенцову. Более того, в Нижнем Новгороде в полицию забрали художника Андрея Оленева. Также обыски прошли у матери Верзилова*.

Сообщения об обысках и задержаниях продолжают приходить и из других городов.

Ранее Мосгорсуд отменил заочный приговор Верзилову * по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.

* Признаны в России СМИ-иноагентами.

В России у художников и активистов прошли массовые обыски, которые, предположительно, связаны с уголовным делом против основателя «Медиазоны»* Петра Верзилова*, подозреваемого в госизмене. Об этом рассказал Telegram-канал « Сетевые свободы ».