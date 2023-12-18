Место гибели краснодарского строителя сняли на видео

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Судя по видео, стройку не оцепили. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов уже завершили осмотр места преступления.

СК возбудил уголовное дело по факту убийства и ранения второго строителя. В ведомстве уточнили, что тело 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением нашли в бытовом вагончике в ночь на 18 декабря. Пострадал его 52-летний знакомый.

Неизвестный, как удалось установить следствию, выстрелил по вагончику, где находились двое рабочих, минимум четырежды «В результате один мужчина скончался, второму причинено огнестрельное ранение ноги, его госпитализировали», - уточнили в СК.

С места происшествия уже изъяли пули и гильзы, назначили судебно-медицинскую и баллистическую экспертизы. Следователи начали допрос свидетелей и розыск подозреваемого.

По данным СМИ, конфликт между местным жителем и строителями возник якобы из-за неверно вырытой траншеи.