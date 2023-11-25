Место, где москвичка на BMW сбила троих пешеходов, сняли на видео

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На Открытом шоссе в районе дома 12 строение 2, девушка за рулем машины BMW не справилась с управлением и наехала на троих пешеходов, которые двигались по пешеходной зоне.

В результате аварии пострадали трое жителей столицы: две женщины и мужчина. Их всех экстренно доставили в медицинское учреждение, уточнили в пресс-службе ведомства.

По факту произошедшего в обстоятельствах будут разбираться сотрудники Госавтоинспекции. Кроме того, будет проведена проверка.

Ранее СК показал видео с места ДТП микроавтобуса и иномарки в Калужской области.