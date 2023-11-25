Место, где москвичка на BMW сбила троих пешеходов, сняли на видео
На востоке Москвы три человека получили травмы из-за наезда иномарки на препятствие в районе Богородское, сообщили в Госавтоинспекции столицы. Видео с места происшествия появились в распоряжении «360».
На Открытом шоссе в районе дома 12 строение 2, девушка за рулем машины BMW не справилась с управлением и наехала на троих пешеходов, которые двигались по пешеходной зоне.
В результате аварии пострадали трое жителей столицы: две женщины и мужчина. Их всех экстренно доставили в медицинское учреждение, уточнили в пресс-службе ведомства.
По факту произошедшего в обстоятельствах будут разбираться сотрудники Госавтоинспекции. Кроме того, будет проведена проверка.
Ранее СК показал видео с места ДТП микроавтобуса и иномарки в Калужской области.