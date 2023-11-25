25 ноября 2023, 20:07

Место, где москвичка на BMW сбила троих пешеходов, сняли на видео

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На востоке Москвы три человека получили травмы из-за наезда иномарки на препятствие в районе Богородское, сообщили в Госавтоинспекции столицы. Видео с места происшествия появились в распоряжении «360».

На Открытом шоссе в районе дома 12 строение 2, девушка за рулем машины BMW не справилась с управлением и наехала на троих пешеходов, которые двигались по пешеходной зоне.

В результате аварии пострадали трое жителей столицы: две женщины и мужчина. Их всех экстренно доставили в медицинское учреждение, уточнили в пресс-службе ведомства.

По факту произошедшего в обстоятельствах будут разбираться сотрудники Госавтоинспекции. Кроме того, будет проведена проверка.

Ранее СК показал видео с места ДТП микроавтобуса и иномарки в Калужской области.

ДТП Москва 2023
25 ноября 2023, 23:27
Труп пенсионерки нашли в ванной после тушения пожара в Москве
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Пожар произошел в многоквартирном жилом доме на улице Кировоградская. Спасатели обнаружили в ванной тело погибшей пенсионерки, сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

«После тушения пожара в ванной комнате обнаружили тело женщины 1934 года рождения. Точную причину установят по результатам пожарно-технической экспертизы», - указали в сообщении.

Чертановская межрайонная прокуратур взяла на контроль ход доследственной проверки, по ее результатам примут процессуальное решение.

В минувший четверг в Перми при пожаре погибли мать и двое ее маленьких детей. Возгорание случилось в ночь на 24 ноября в частном доме на улице Чекалина.

Ранее сотрудники МЧС спасли мужчину при пожаре в квартире на улице Пушкарской в Перми. Спасатели успели вынести горожанина из горящего помещения. Остальные жильцы эвакуировались самостоятельно.

Пожары Пенсионеры Москва 2023
25 ноября 2023, 21:11
Полиция начала искать участников драки в московском метро по видео из соцсетей
РИА «Новости»
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Полиция разыскивает пассажиров московского метрополитена, которые устроили драку в одном из вагонов поезда. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД столицы.

По информации полицейских, видео, на котором два человека дерутся в поезде столичного метро, распространилось в социальных сетях. Нарушителей попытались разнять другие пассажиры.

«Сотрудниками полиции был выявлен видеоролик, на котором запечатлен конфликт между пассажирами в вагоне метрополитена, переросший в потасовку», - сообщили в столичной полиции.

Ранее стало известно, что беременная женщина попала в больницу в результате конфликта в общественном транспорте Екатеринбурга. В трамвае на будущую мать набросилась другая пассажирка и ударила беременную в живот. Причина конфликта между женщинами неизвестна. Водитель остановил трамвай и вызвал скорую помощь. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшую для дополнительного осмотра и оказания необходимой помощи. На место происшествия также приехала полиция.

Драки Метро Полиция Москва 2023
25 ноября 2023, 20:48
Мужчина пропал в Лосином острове после ссоры с подругой
РИА «Новости»
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Мужчина потерялся в парке Лосиный остров в Москве. Это произошло после ссоры с девушкой, сообщил источник «360».

«В его рабочей машине обнаружили записку: „Я в лесу. Простите!“», - рассказал он.

Сейчас поисками 23-летнего молодого человека занимаются правоохранители и волонтеры «Лиза Алерт». Для этого они задействовали квадрокоптер и служебную собаку.

Мужчина был одет в черную куртку, темно-зеленые кроссовки и темно-серый спортивный костюм. Рост пропавшего - 180 сантиметров, у него темно-русые волосы и зеленые глаза. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Подмосковье нашли мертвым молодого человека с аутизмом, который потерялся по пути домой. Последний раз юношу видели живым в районе Наро-Фоминска. О его гибели стало известно 11 ноября.

Москва 2023 Парки
25 ноября 2023, 19:13
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги под Тверью
РИА «Новости»
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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед реки Волги в Тверской области. О ЧП сообщило региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, самолет приземлился в 50 метрах от берега в районе населенного пункта Тихоново. Передняя часть воздушного судна частично провалилась под лед.

На борту находился только пилот. Мужчина выбрался из самолета самостоятельно и покинул опасную зону, уточнили в МЧС.

«Возгорания не произошло. Пострадавших нет. Разрушений нет», - заключили в пресс-службе.

На место происшествия направили оперативную группу Кимрского ПСГ, одно отделение ПСЧ-11, бригаду скорой помощи и сотрудников полиции.

По информации Telegram-канала «112» , самолетом управлял 71-летний летчик-испытатель Борис Келазев.

Авиация МЧС РФ

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