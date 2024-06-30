30 июня 2024, 17:18

«Местами апокалипсис». Сибирь накрыла угольная буря

Unsplash
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Жители Кемеровской области столкнулись с необычным явлением — пылевой угольной бурей. Об том сообщило издание «Город 55».

Жители Кемеровской области столкнулись с необычным явлением - пылевой угольной бурей. Об том сообщило издание «Город 55».

Буря накрыла Киселевск, небо над городом заволокло черным облаком. По информации издания, видимость из-за поднятой в воздух пыли стала практически нулевая. С подобным явлением столкнулись и жители Кемерова. На Ленинской трассе ветер поднял пылевую завесу, мешающую водителям и пешеходам.

«Местами апокалипсис», - отметил местный житель.

Видеозаписи с бурей активно расходятся в соцсетях.

Ранее возле моста в Челябинской области от сильных ливней возникла огромная яма. Из-за непогоды река Каменка подмыла опору в Саткинском районе, в результате чего почва провалилась, образовав котловину.

Природа Погода Сибирь
30 июня 2024, 15:48
Рулевой лодки погиб в столкновении с катером и ватрушкой в Азове
Unsplash
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Столкновение лодки и катера на реке Азовка унесло жизнь 47-летнего мужчины. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Катер «Новая Ладога» с привязанной к нему надувной ватрушкой на скорости влетел в лодку «Беркут». Ее рулевой погиб, а 31-летний пассажир получил перелом ребра. Его доставили в больницу в Азове. Находящиеся на катере и на ватрушке люди не пострадали.

СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Рулевому «Новой Ладоги» угрожает до пяти лет лишения свободы, добавили журналисты.

Ранее в Самарской области катер насмерть сбил местного жителя. Мужчина купался в Волге у поселка Гранный. Катер наехал на него в 10 метрах от берега. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

ДТП Реки
30 июня 2024, 14:31
Рабочий в Ленобласти упал в дробильную установку и погиб
РИА «Новости»
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На Пикалевском глиноземном заводе в Ленинградской области 19-летний рабочий упал в дробильную установку и погиб. Об этом сообщило издание 78.ru.

По его данным, ЧП случилось вечером 29 июня. Прибывшие на место медики констатировали смерть аппаратчика-гидрометаллурга. По предварительной информации, молодой рабочий занимался очисткой железнодорожных путей на участке разгрузки вагонов. Ему стало плохо, он потерял сознание и упал на край неогороженного бункера подачи известняка. У парня начались судороги, из-за чего он соскользнул в бункер высотой шесть метров, после чего его по транспортерной ленте выбросило в дробильную установку. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли видеозапись и документы. По итогам судмедэкспертизы и доследственной проверки примут решение о том, возбуждать ли уголовное дело.

За несколько дней до этого в Москве рабочий разбился насмерть на стройке.

Он упал с высоты и получил несовместимые с жизнью травмы.

Ленинградская область Заводы Следственный комитет России
30 июня 2024, 14:23
Нескольких жителей Волжского госпитализировали из-за отравления салатами из пекарни
РИА «Новости»
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Несколько человек в городе Волжском отравились салатами из местной пекарни. Следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба управления СК по Волгоградской области.

Представители СК нашли в местных СМИ публикации о том, что госпитализировать пришлось несколько человек, в том числе шестилетнего ребенка. Следственный отдел по городу немедленно организовал проверку, по итогам которой возбудил дело о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). Максимальная санкция - два года лишения свободы.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Прокуратура региона взяла на контроль ход расследования.

Врачи советуют не есть в жару сырую рыбу и другие скоропортящиеся продукты, повременить с покупкой блюд японской кухни. При первых симптомах отравления - тошноте и рвоте, расстройстве желудка, повышении температуры тела - стоит пить больше воды и обратиться к терапевту, гастроэнтерологу или инфекционисту.

Еда Уголовное дело СК РФ Следственный комитет России
30 июня 2024, 13:52
Дом Циолковского сгорел в Рязани
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В Рязани 30 июня сгорел дом ученого Константина Циолковского. Кадры с места пожара опубликовала журналистка Анна Герцовская в Telegram-канале.

Огонь охватил здание в центре города на Вознесенской улице.

«Со мной ехал коллега из другого города, удивился, что пылает дом великого ученого», - написала Герцовская.

По данным издания Ya62.ru , сообщение о пожаре поступило в МЧС в 03:31 по московскому времени. Спасатели ликвидировали пламя спустя два часа. Предварительно, никто не пострадал.

Ночью 30 июня в Нижнем Новгороде загорелась производственная площадка по утилизации отходов. МЧС ликвидировало открытое горение на площади 500 квадратных метров.

Пожары Ученые Россия

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