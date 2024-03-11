Мессенджер WhatsApp перестал работать на смартфонах Huawei в России

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Владельцы Huawei пользуются неофициальной версией WhatsApp, так как этого приложения нет в магазине AppGallery. Устанавливать модифицированный мессенджер приходится из других источников.

«К 8 марта у меня заблокировали WhatsApp. Последние две недели он уведомлял, что нужна официальная версия, но официальную версию скачать невозможно, поскольку AppGallery не дружит с сервисами Google», - рассказала девушка.

Также россияне с китайскими смартфонами столкнулись с невозможностью перенести аккаунт на другое устройство.

В феврале суд оштрафовал WhatsApp на полмиллиона рублей за нарушение правил работы в России.