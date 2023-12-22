«Мертвый» пассажир рейса в Благовещенск ожил после посадки

Самолет вылетел вечером 21 декабря, на борту находился 41-летний пассажир-инвалид. В какой-то момент он почувствовал себя плохо - давление подскочило настолько, что мужчина потерял сознание и перестал подавать признаки жизни. Экипаж запросил экстренную посадку в Сургуте.

Пока самолет находился в воздухе, пассажира пытались реанимировать. Незадолго до посадки медик объявил его мертвым, но на земле мужчина пришел в себя. Его срочно госпитализировали.

В аэропорту Пулково 71-летний пассажир умер, не успев взойти на борт. Пенсионер собирался лететь в Москву и до объявления посадки поднялся в кафе.