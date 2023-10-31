Мертвых туристов из Санкт-Петербурга нашли в лодке на Онежском озере
Двух жителей Санкт-Петербурга нашли мертвыми на Онежском озере. Туристы могли отравиться угарным газом, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Тела двух человек, по его словам, обнаружили в поселке Рыбрека Прионежского района в 100 километрах от Петрозаводска. В них узнали туристов из Санкт-Петербурга.
«По предварительной версии, смерть наступила от удушения выхлопным угарным газом», - заявил он.
Женщина и 56-летний мужчина приехали отдохнуть на Онежское озеро, сообщил сайт 78.ru. Они замерзли и включили в накрытом тентом катере газовую горелку, чтобы согреться.
В Мурманской области из-за отравления газом умерли три рыбака. Недалеко от трассы они поставили палатку и прогрели ее через шланг от газового баллона. Перед сном мужчины выключили горелку, но газ продолжил поступать.