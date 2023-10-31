31 октября 2023, 09:57

Мертвых туристов из Санкт-Петербурга нашли в лодке на Онежском озере

Unsplash
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Двух жителей Санкт-Петербурга нашли мертвыми на Онежском озере. Туристы могли отравиться угарным газом, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Тела двух человек, по его словам, обнаружили в поселке Рыбрека Прионежского района в 100 километрах от Петрозаводска. В них узнали туристов из Санкт-Петербурга.

«По предварительной версии, смерть наступила от удушения выхлопным угарным газом», - заявил он.

Женщина и 56-летний мужчина приехали отдохнуть на Онежское озеро, сообщил сайт 78.ru. Они замерзли и включили в накрытом тентом катере газовую горелку, чтобы согреться.

В Мурманской области из-за отравления газом умерли три рыбака. Недалеко от трассы они поставили палатку и прогрели ее через шланг от газового баллона. Перед сном мужчины выключили горелку, но газ продолжил поступать.

Санкт-Петербург Туризм
31 октября 2023, 11:06
Группа туристов пропала во время сплава по реке в районе перевала Дятлова
Pxhere
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В Свердловской области правоохранители вместе со спасателями ищут группу из пяти туристов, которые пропали при сплаве по реке Вижай в районе перевала Дятлова. Об этом сообщил официальный представитель регионального главка МВД России Валерий Горелых.

Накануне вечером в дежурную часть полиции через единую диспетчерскую службу поступило сообщение, что 26 октября группа туристов отправилась на сплав по реке и не вышла на связь в назначенное время.

Туристы не зарегистрировались в Ивдельском поисково-спасательном отряде. Они отправились от поселка Тахта до Вижай, расстояние между которыми порядка 50 километров. Группа должна была встретиться в пункте назначения с организатором перевозок туристов 30 октября в 10:00. Однако к этому времени они не появились.

В составе группы находились директор коммерческого предприятия из города Березовский и четыре логиста. Как отметил Горелых, правоохранители отрабатывают разные версии ЧП. В том числе задержку группы из-за обмеления реки Вижай.

«Возможно, трудности возникли по причине преодоления отдельных участков реки пешком», - добавил Горелых.

Поиски продолжаются.

В июле на перевале Дятлова пропал молодой человек. Спустя время волонтеры нашли его живым.

Туризм Свердловская область
31 октября 2023, 10:16
Иномарка сбила человека на Кутузовском проспекте в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве на Кутузовском проспекте пешеход попал под колеса автомобиля Lexus. ДТП произошло рано утром 31 октября, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что во вторник в 07:37 часов мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте у дома № 45 и попал под иномарку.

В результате аварии пешеход получил различные травмы, его увезли в больницу. О состоянии пострадавшего не уточняется.

Прибывшие на место автоинспекторы установят все обстоятельства произошедшего.

До этого мужчина на Audi сбил 13-летнюю девочку на Михневской улице в Москве. Пострадавшую с травмами доставили в медучреждение.

Ранее представители ГИБДД сообщили, что пять человек погибли и более 180 пострадали на дорогах в Москве за неделю. Наиболее распространенными видами ДТП стали наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств.

ДТП Москва 2023
31 октября 2023, 09:54
Жительница Подмосковья воткнула нож в спину возлюбленному из-за немытой посуды
Pxhere
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В Московской области 20-летняя девушка вонзила нож в спину своего возлюбленного. Причиной стала немытая посуда. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, пара живет на съемной квартире в Подольске. Оба работают на складе одного из популярных маркетплейсов.

Накануне днем у них был выходной. Отдыхая вместе дома, возлюбленные поссорились из-за немытой посуды. В ходе конфликта парень разозлился, толкнул девушку и ушел в комнату. Его пассия зашла следом и воткнула нож ему в спину.

Пострадавшего госпитализировали. Сейчас врачи борются за его жизнь. Правоохранители проводят проверку по факту домашнего конфликта.

Недавно в Москве произошла потасовка на одной из станций метро. Мужчины начали драку, в ходе которой один ударил другого ножом. Пострадавший получил небольшие раны. Против его оппонента возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Поножовщины Маркетплейсы
31 октября 2023, 08:37
Неизвестный поджег коктейлем Молотова кафе в Ярославле
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В Ярославле неизвестный кинул в кафе коктейль Молотова. Пострадала посетительница заведения, сообщил Telegram-канал Shot.

Около полуночи 30 октября неизвестный подошел к заведению «Сквер» на проспекте Ленина и кинул в окно стеклянную коктейль Молотова. После этого в кафе начался пожар.

Пострадала 37-летняя женщина. У нее диагностировали ожоги второй и третьей степени. Пострадавшую госпитализировали. В это время в кафе находились еще около 10 посетителей. Их эвакуировали.

Кто устроил пожар в кафе, неизвестно. Сейчас злоумышленника разыскивают полицейские. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Москве арестовали подозреваемого в поджоге автомобиля. В ночь на 22 октября мужчина подпалил машинк рядом с жилым домом на Профсоюзной улице.

Поджоги Пожары

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