Мертвую молодую пару из Крыма нашли в квартире в Петербурге

Собственница решила проверить квартиру после того, как арендаторы перестали выходить на связь. В квартире она нашла два тела и вызвала полицию. Правоохранители выяснили, что умершие парень и девушка раньше жили в Крыму, нигде не работали. Погибший молодой человек имел судимость.

Полицейские не обнаружили следов насильственной смерти на их телах. При этом рядом с погибшими нашли пакет с частицами неизвестного белого вещества, банковскую карту и свернутую купюру.

По предварительной информации, пара крымчан погибла в результате острого отравления неустановленным веществом. Их тела отправили в морг, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге нашли тела местной зоозащитницы и ее дочери-подростка , которые, по предварительной информации, погибли из-за утечки газа в квартире.