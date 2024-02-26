26 февраля 2024, 22:10

Мертвую молодую пару из Крыма нашли в квартире в Петербурге

РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге хозяйка квартиры нашла тела двух жителей Крыма, которые снимали у нее жилое помещение. Об этом сообщило издание 78.ru.

Собственница решила проверить квартиру после того, как арендаторы перестали выходить на связь. В квартире она нашла два тела и вызвала полицию. Правоохранители выяснили, что умершие парень и девушка раньше жили в Крыму, нигде не работали. Погибший молодой человек имел судимость.

Полицейские не обнаружили следов насильственной смерти на их телах. При этом рядом с погибшими нашли пакет с частицами неизвестного белого вещества, банковскую карту и свернутую купюру.

По предварительной информации, пара крымчан погибла в результате острого отравления неустановленным веществом. Их тела отправили в морг, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге нашли тела местной зоозащитницы и ее дочери-подростка , которые, по предварительной информации, погибли из-за утечки газа в квартире.

Санкт-Петербург Смертность Крым Полиция
26 февраля 2024, 21:33
Жителей Севастополя предупредили о взрывах
РИА «Новости»
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В Севастополе силами Черноморского флота проведут профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС), включая гранатометание с катеров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Запланировано гранатометание с катеров. Будут слышны неоднократные взрывы», - предупредил Развожаев.

Ранее Минобороны России сообщило, что дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены две украинские авиационные управляемые ракеты над Черным морем вечером 25 февраля. В Севастополе включили сирены воздушной тревоги , жителей попросили спуститься в укрытия.

Военное ведомство также отметило, что российские средства ПВО за сутки сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также ликвидировали 77 беспилотников ВСУ.

Американский военный журнал Military Watch Magazine написал, что российские военные легко могут уничтожать украинские системы ПВО Patriot , поставленные США.

Черное море Крым Севастополь
26 февраля 2024, 20:03
Мужчина застрял в сорвавшемся лифте между этажами в доме на юге Москвы
РИА «Новости»
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Пассажир лифта застрял между этажами в жилом доме на Затонной улице на юге Москвы. Об этом «360» сообщил источник.

Собеседник пояснил, что мужчина зашел в кабину, чтобы подняться на пятый этаж, но во время подъема лифт сорвался и застрял между этажами.

Для спасения пассажира на место прибыли спасатели и эксперты компании «Мослифт». Точных данных о состоянии мужчины пока нет, так как его еще не достали из застрявшей кабины.

Москва
26 февраля 2024, 20:00
Дали проехать остановку. Как и за что ребенка выгнали из автобуса в Кемерове
РИА «Новости»
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Шестиклассника, оплатившего проезд в рейсовом автобусе, выгнали из салона за отсутствие справки из учебного заведения о праве на льготный проезд. Подробностями случившегося в беседе с «360» поделилась мать ребенка.

Мальчику 12 лет. В тот день, по словам женщины, сын после школы немного погулял с другом. Обычно он не ездит на автобусе, но уже наступил вечер, стоял мороз. Чтобы ребенок быстрее добрался до дома, приятель дал ему деньги на проезд.

«Там было то ли 27 рублей, то ли 24. Но на билет точно хватало, потому что детский проезд стоит 20 рублей. Сын сел в автобус, остановку проехал, ему сказали выйти, он вышел», - пояснила собеседница «360».

Причиной высадки стало то, что у ребенка не было справки о праве на льготный проезд из школы. Тот факт, что мальчику 12 лет, он не выглядит старше своего возраста, был с рюкзаком и сменкой, никого не смутил.

«Угроз не было и хамства тоже, но у меня ребенок и не даст повода для такого отношения. Тем не менее [ситуация неприятная]. Деньги при этом у него забрали. Сын повернулся и вышел. Остановка, [где его высадили,] не безлюдная. Там есть жилые дома, не пустырь, но был уже вечер, холодно, народа не так много», - добавила женщина.

По ее словам, с водителем автобуса они уже встречались в региональном СУ СК. В пресс-службе Следственного комитета ранее уже комментировали эту ситуацию и сообщали о процессуальной проверке.

Также в ведомстве отметили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.

Дети СК РФ
26 февраля 2024, 19:22
Состав с 53 вагонами проехал 80 км без машиниста в Индии
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Грузовой поезд из 53 вагонов со щебнем ехал со станции Катуа в штате Джамму и Кашмир почти 80 километров без водителя. Об этом сообщило издание The Times of India.

До ЧП поезд остановили на железнодорожной станции для смены машиниста. Однако постепенно он начал скатываться по уклону пути: машинист и его помощник забыли поставить состав на ручной тормоз.

Чиновники подняли тревогу на всем маршруте. Участок взяли под охрану. Поезд набрал скорость почти в 100 километров в час, прежде чем его наконец остановили в Пенджабе с помощью завалов из мешков с песком и деревянных брусков на путях.

О пострадавших или материальном ущербе пока ничего не известно. Власти начали проверку для установления точной причины случившегося.

Ранее мощный взрыв произошел на заводе красок в Индии.

Индия Поезда

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