Мертвую девушку нашли в гостиничном номере в центре Москвы

Жители крупнейшего японского острова Хонсю столкнулись с сильным землетрясением, после которого произошло цунами. Стихия затронула северо-западное побережье. Telegram-канал РЕН ТВ опубликовал видео последствий непогоды.

Вода сносила корабли, автомобили, крыши домов и все на своем пути. Дороги разрушены, более 35 тысяч домов в центральной части страны остались без электричества. Сбоев в работе атомных электростанций нет. Есть жертвы и пострадавшие.

В ликвидации последствий стихии поучаствуют Вооруженные силы (ВС) Японии, заявили в правительстве.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Японии в понедельник, 1 января. Оно затронуло префектуру Исикава. Сейсмологи зафиксировали подземные колебания и толчки.

RT сообщило, что максимальная высота волн около Владивостока и Находки составила до 20 сантиметров. Около берегов Приморья чуть больше - примерно 30 сантиметров.

По данным News.ru , четыре человека погибли от землетрясения и цунами. Около 30 местных жителей пострадали в префектуре Исикава и других районах страны.