Мертвого таракана вытащили из уха двухлетнего мальчика в Челябинске

Ребенок был беспокойным, постоянно хватался за голову и кричал. Родители отвели сына в больницу спустя пару недель после того, как у него начались проблемы.

«Во время осмотра врача-лора, были обнаружены посторонние объекты в левом ухе ребенка. Находкой оказались остатки уже высохшего таракана», - рассказали в больнице.

С родителями мальчика провели беседу о том, как важно соблюдать чистоту в доме. Сейчас ребенку ничего не угрожает.

Ранее врачи в Подмосковье извлекли таракана из уха 62-летнего мужчины. Насекомое достали при помощи пинцета. До этого пенсионер пытался сам прочистить ухо, потому что ощущал боль и сильный дискомфорт. Медики рассказали, что пытаться самостоятельно избавиться от инородного тела в ушах не стоит, необходимо сразу же обратиться за помощью к специалистам.