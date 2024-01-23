23 января 2024, 10:32

Мертвого таракана вытащили из уха двухлетнего мальчика в Челябинске

piqsels
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Врачи детской клинической больницы № 8 в Челябинске нашли части высохшего таракана в ухе двухлетнего мальчика. Об этом сообщили в медучреждении, написал портал Ura.ru.

Ребенок был беспокойным, постоянно хватался за голову и кричал. Родители отвели сына в больницу спустя пару недель после того, как у него начались проблемы.

«Во время осмотра врача-лора, были обнаружены посторонние объекты в левом ухе ребенка. Находкой оказались остатки уже высохшего таракана», - рассказали в больнице.

С родителями мальчика провели беседу о том, как важно соблюдать чистоту в доме. Сейчас ребенку ничего не угрожает.

Ранее врачи в Подмосковье извлекли таракана из уха 62-летнего мужчины. Насекомое достали при помощи пинцета. До этого пенсионер пытался сам прочистить ухо, потому что ощущал боль и сильный дискомфорт. Медики рассказали, что пытаться самостоятельно избавиться от инородного тела в ушах не стоит, необходимо сразу же обратиться за помощью к специалистам.

Дети Больницы Врачи Челябинск
23 января 2024, 10:51
Машину жителя Подмосковья сожгли по заказу криминального авторитета
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Правоохранители задержали двух мужчин, а также подозреваемого, по заказу которого злоумышленники сожгли машину жителя Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Московской области.

Двое мужчин ночью пробрались на охраняемую стоянку и подожгли автомобиль жителя Подмосковья. В результате иномарка полностью сгорела, сумма ущерба составила порядка трех миллионов рублей. По факту поджога СК возбудил уголовное дело.

Правоохранители задержали двух подозреваемых. Мужчины сознались в поджоге и рассказали, что совершили преступление по заказу знакомого. Полиция при силовой поддержке Росгвардии задержала 45-летнего подозреваемого.

«Задержанный является криминальным авторитетом среди выходцев из ближнего зарубежья, который оказывает покровительство лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность с привлечением труда нелегальных мигрантов», - указали в пресс-службе.

Ранее в поджоге автомобиля обвинили жителя Тюмени. По версии следствия, мужчина из личной неприязни к своему коллеге сжег машину ямальского предприятия.

Уголовное дело Поджоги Мигранты Россия Машины Полиция
23 января 2024, 10:42
Пятерых россиян задержали на Пхукете за игру в покер
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Полицейские задержали пятерых россиян, игравших в покер, на Раваи (остров Пхукет, Таиланд). Как стало известно «360», правоохранители обыскали виллу, где устраивали азартные игры.

Полиция изъяла игорный стол, фишки, камеры видеонаблюдения и другие вещдоки. Другие детали происшествия неизвестны. В распоряжении канала есть кадры с места задержания.

Ранее, в апреле 2023 года, СМИ писали, что полицейские накрыли на Бали организованное россиянами подпольное казино. Его обнаружили на вилле в районе Чангу. Желающие платили за вход примерно по 10 тысяч рублей. В момент прибытия правоохранителей на вилле играли 26 россиян и один житель Белоруссии. Некоторых игроков задержали. Россияне жаловались, что их якобы продержали двое суток без еды и воды, а наконец отпустив, не вернули паспорта - за них потребовали деньги.

В начале января 2024 года подпольное казино накрыли в Северске Томской области. При обыске из заведения изъяли 15 игровых автоматов, деньги и технику. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Таиланд Полиция
23 января 2024, 10:31
Тело восьмилетнего мальчика нашли в реке Челябинской области
Пресс-служба МЧС
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Ночью в Южноуральском городском округе из реки Увелька достали тело восьмилетнего мальчика, который вышел на тонкий лед и утонул. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Челябинской области в своем Telegram-канале.

Мальчик пропал днем 22 января, когда гулял с другими детьми. Он не вернулся домой, поэтому организовали оперативно-следственные мероприятия и поисковые работы. Тело ребенка нашли в реке Увелька в четырех метрах от берега в районе деревни Череповка. Сотрудники 33-й пожарно-спасательной части подняли его на поверхность и передали полицейским.

В месте, где школьник утонул, толщина льда составляла всего пять сантиметров. Спасатели заявили, что даже в середине зимы на водоемах остались опасные места. Они посоветовали не выходить на лед возле камыша и деревьев, в местах с быстрым течением и стоками.

Во время крещенских купаний под Гатчиной два года назад утонула женщина. Она на глазах у мужа и детей ушла под воду в необорудованной купели.

Дети Челябинская область МЧС РФ
23 января 2024, 10:29
Юмориста убили в Сочи во время фестиваля КВН
РИА «Новости»
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Во время фестиваля КВН в Сочи произошла драка между юмористом Амираном Геворкяном и 32-летним дагестанцем. Шоумен спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Ранним утром бывший участник сочинской команды КВН «Южная столица», юморист и ведущий свадеб подрался с дагестанцем. Что стало причиной потасовки, неизвестно. По данным канала, дагестанец «кинул на прогиб» юмориста, отчего тот ударился головой об лестницу. Геворкян получил травму головы и потерял сознание.

Сначала те, кто вызвал скорую помощь, сказали, что юморист упал с двухметровой высоты. Но позже вскрылись подробности о драке возле отеля.

Пострадавшего госпитализировали. В больнице у него зафиксировали перелом свода и основания черепа, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, эпидруальные гематомы слева и справа. Он полученных травм мужчина впал в кому. Спустя несколько дней юморист скончался, так и не придя в сознание.

Как уточнили в публикации, юморист играл за сочинскую команду КВН. Но на фестивале в Сочи, который проводят ежегодно в январе, он выступил в качестве гостя. Второго участника драки объявили в розыск.

В Воронеже около мусорных баков обнаружили тело 17-летней девушки. Следователи возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Драки Больницы Сочи Мужчины Фестивали

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