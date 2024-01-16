Мертвого студента нашли в снегу около многоэтажки в Екатеринбурге

По словам собеседников журналистов, погибший выпал из окна. Жители дома вызвали на место врачей, полицейских и сотрудников Следственного комитета. По неподтвержденным данным, молодой человек мог покончить с собой. Правоохранительные органы предоставить официальную информацию отказались.

Сайт kp.ru со ссылкой на источник уточнил, что погиб 21-летний студент-второкурсник одного из местных вузов. Молодой человек специализировался на изучении иностранных языков.

По данным журналистов, тело студента нашли еще в минувший понедельник, 15 января. Других подробностей они не привели.