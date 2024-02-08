08 февраля 2024, 03:34

Мертвого мужчину с перилами в голове обнаружили в подъезде Санкт-Петербурга

РИА «Новости»
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Труп парня с перилами в голове нашли в подъезде жилого дома на улице Марата в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание 78.ru.

В материале сказано, что тело случайно нашла местная жительница и сразу обратилась в полицию. По ее словам, молодой человек лежал в луже крови на первом этаже, из его головы торчал предмет, похожий на лопату. Как позднее выяснили правоохранители, парень упал с верхнего этажа, а оттуда на него рухнули перила.

Тело молодого человека отправили в морг. Обстоятельства произошедшего выясняют. По данным журналистов, наверху проходила громкая вечеринка. Парень мог неаккуратно облокотиться на перила.

Ранее в Нижнем Тагиле молодая мать чуть не погибла из-за неисправного лифта. Женщину зажало между двумя этажами дома. Жительница закатила коляску в кабину, двери неожиданно стали закрываться и лифт поехал наверх.

Санкт-Петербург Мужчины
08 февраля 2024, 01:30
Огненный взрыв под Ижевском объяснили технологическим процессом
Unsplash
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Огненный взрыв под Ижевском произошел из-за технологического процесса. Об этом РИА «Новости» сообщили в городской единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС)

«Ничего страшного, это технологический процесс», - пояснили в ЕДДС Ижевска.

Взрыв прогремел в селе Ягул под Ижевском. На видео очевидцев видно, как в небо поднялись высокие языки пламени и дым. Взрыв произошел на Воткинском машиностроительном заводе. Видео опубликовали в соцсетях.

Взрывы Видео Заводы
07 февраля 2024, 21:48
Нетрезвый водитель протаранил семь автомобилей на МКАД
РИА «Новости»
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Водитель легкового автомобиля в неадекватном состоянии наехал на семь машин. ДТП произошло на 37-м километре МКАД на внешней стороне, рассказал источник «360».

По его данным, водитель - виновник ДТП - находился в наркотическом или алкогольном опьянении. Он протаранил семь автомобилей и въехал в отбойник. Нетрезвого автомобилиста задержали очевидцы происшествия.

В результате ДТП пострадал один человек, сообщил источник. На место происшествия выехали оперативные службы и бригады скорой помощи.

Ранее на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье произошло массовое ДТП. Столкнулись 25 легковых и четыре грузовых автомобиля, есть пострадавшие.

Скорая помощь ДТП Машины Водители
07 февраля 2024, 21:43
Взрыв прогремел в селе Ягул под Ижевском
Unsplash
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Взрыв прогремел в селе Ягул под Ижевском. Видео с места ЧП опубликовали в соцсетях.

Взрыв прогремел в селе Ягул под Ижевском.

Видео с места ЧП опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как вдалеке что-то взорвалось и загорелось. Вверх поднялись высокие языки пламени и дым. По предварительной информации, взрыв случился из-за технических работ на Воткинском машиностроительном заводе. Официальной информации пока не поступало.

Ранее в одном из домов в селе Новый Редант в Ингушетии случился взрыв газовоздушной смеси. Момент случившегося попал на видео, кадры оказались в распоряжении «360». На них видно, что крыша дома буквально взлетела из-за взрыва, а обломки свалились на землю. При этом пожара не произошло. Как отметили в региональном МЧС, на место ЧП оперативно прибыли спасатели. Пострадало два человека. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

Взрывы Удмуртия
07 февраля 2024, 17:19
Московский таксист избил пассажира дубинкой и ограбил его
Freepik
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На юго-западе Москвы водитель такси напал с дубинкой на пассажира и ограбил его. О происшествии рассказала пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

«Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует привлечение к уголовной ответственности водителя автомобиля такси, обвиняемого в разбойном нападении на пассажира», - заявили в ведомстве.

По информации прокуратуры, 44-летний ранее судимый водитель автомобиля марки Mercedes повздорил с клиентом. На проспекте 60-летия Октября они вышли из машины. Таксист достал из багажника резиновую дубинку и ударил пассажира по голове, после чего забрал к него сумку и телефон и уехал.

После этого водитель достал из сумки четыре тысячи рублей, а также зашел с украденного телефона в приложение и оплатил поездку с максимальным размером чаевых. Сумку и дубинку он выбросил.

Пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Против таксиста возбудили уголовное дело о разбое. Ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее в Москве задержали таксиста , который напал на машину с инвалидом. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Такси Москва

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