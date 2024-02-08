Мертвого мужчину с перилами в голове обнаружили в подъезде Санкт-Петербурга

В материале сказано, что тело случайно нашла местная жительница и сразу обратилась в полицию. По ее словам, молодой человек лежал в луже крови на первом этаже, из его головы торчал предмет, похожий на лопату. Как позднее выяснили правоохранители, парень упал с верхнего этажа, а оттуда на него рухнули перила.

Тело молодого человека отправили в морг. Обстоятельства произошедшего выясняют. По данным журналистов, наверху проходила громкая вечеринка. Парень мог неаккуратно облокотиться на перила.

Ранее в Нижнем Тагиле молодая мать чуть не погибла из-за неисправного лифта. Женщину зажало между двумя этажами дома. Жительница закатила коляску в кабину, двери неожиданно стали закрываться и лифт поехал наверх.