Мертвого мужчину нашли у железнодорожной платформы в Щербинке

Спасателей вызвали к Бутовскому тупику, 12б около полуночи. Очевидец сообщил о происшествии на платформе в сторону Подольска. В 500 метрах от станции обнаружили двух мужчин. Один из них, на вид около 30-35 лет, умер. Второй пострадал, но после осмотра отказался от госпитализации.

В Твери произошла массовая авария. На проспекте Николая Корыткова автомобиль Volkswagen подрезал другую иномарку, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся еще с несколькими машинами. В общей сложности пострадали шесть автомобилей. Четырех человек госпитализировали, один погиб.