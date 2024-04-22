22 апреля 2024, 06:34

Мертвого мужчину нашли у железнодорожной платформы в Щербинке

РИА «Новости»
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В Новой Москве у станции Щербинка Курско-Рижского диаметра обнаружили двух мужчин. Один из них умер, другой получил травмы, но отказался от госпитализации, сообщил источник «360».

Спасателей вызвали к Бутовскому тупику, 12б около полуночи. Очевидец сообщил о происшествии на платформе в сторону Подольска. В 500 метрах от станции обнаружили двух мужчин. Один из них, на вид около 30-35 лет, умер. Второй пострадал, но после осмотра отказался от госпитализации.

В Твери произошла массовая авария. На проспекте Николая Корыткова автомобиль Volkswagen подрезал другую иномарку, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся еще с несколькими машинами. В общей сложности пострадали шесть автомобилей. Четырех человек госпитализировали, один погиб.

РЖД Поезда Москва
22 апреля 2024, 06:48
Военную радиостанцию нашли в подмосковном лесу — СМИ
Unsplash
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Житель Пушкино обнаружил в лесу советскую военную радиостанцию и пустой чемодан. Находку изъяли специалисты, сообщил источник РИА «Новости» в экстренных службах.

Мужчина наткнулся на подозрительные предметы, когда гулял с собакой по лесу 21 апреля около 18 часов. Он обнаружил чемодан, военную радиостанцию советского производства и вызвал экстренные службы. Через 20 минут приехали полиция и кинологи с собаками. Специалисты осмотрели находку и пришли к выводу, что она не представляла опасности.

«Собака не обнаружила взрывчатку, чемодан был пуст. Радиостанцию изъяли для исследований», - сказал собеседник агентства.

Мину времен Великой Отечественной войны нашли в селе Осташево в Волоколамском городском округе. Боеприпас калибра 50 миллиметров лежал на берегу реки Рузы. Взрывотехники «Мособлпожспаса» ликвидировали его прямо на месте.

Полиция Пушкино
22 апреля 2024, 01:38
При пожаре на производстве в Орехово-Зуеве пострадал человек
РИА «Новости»
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В Орехово-Зуеве огнеборцы локализовали пожар в производственном помещении на площади в 1200 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, пострадал один человек. Работника производства госпитализировали с ожогами.

На место чрезвычайного происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Местная прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств ЧП.

Ранее спасатели потушили пожар в Рахмановском участковом лесничестве рядом с деревней Дмитрово Павлово-Посадского городского округа. Возгорание обнаружил патруль с помощью системы видемониторинга. Из-за сильного ветра огонь охватил полтора гектара земли.

Пожары Прокуратура РФ МЧС РФ Орехово-Зуево
22 апреля 2024, 00:43
Один человек погиб при массовом ДТП с шестью машинами в Твери
РИА «Новости»
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В массовой аварии с шестью машинами в Твери погиб один человек. Еще четверо пострадали, сообщило издание mk.ru.

ДТП произошло на проспекте Николая Корыткова. Автомобиль Kia двигался со стороны микрорайона Мигалово, по правой полосе ее опередил и подрезал Volkswagen, в результате чего из-за касательного столкновения он вылетел на встречную полосу движения.

На встречке Volkswagen стокнулся с автомобилем «Лада Ларгус» и протаранил припаркованные машины. По информации издания, водителем Volkswagen был таксист-мигрант, он заявил, что у него заклинило руль. Он и два его пассажира, а также водитель «Лады» попали в больницу. Позже стало известно, что в ДТП погиб один человек.

В Ленобласти в ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали 10 человек. Следователи предположили, что причиной аварии стал нетрезвый водитель.

ДТП Машины Водители
22 апреля 2024, 00:04
Сильный пожар разгорелся на производственном предприятии в Орехово-Зуеве
Пресс-служба МЧС
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В Орехово-Зуеве огнеборцы приступили к ликвидации пожара в производственном здании. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Ранее в Астрахани произошел крупный пожар на территории общей площади 1200 квадратных метров. Загорелись торговые павильоны и кровля одного из магазинов. Также спасатели потушили крупный пожар , вспыхнувший в торговом центре в Нижнем Тагиле. Горела крыша здания. Площадь распространения огня составила 120 квадратных метров.

Огнеборцы в Ленинградской области вынесли из горящей квартиры собаку , которая была без сознания. Пожар произошел в одном из домов в городе Мурино.

Спасатели Пожары МЧС РФ Орехово-Зуево

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