07 апреля 2024, 10:57

Мэрия Орска сообщила о гибели четырех человек

Пресс-служба МЧС
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В Орске погибли четыре человека, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе мэрии. Там уточнили, что двое скончались от сердечных приступов.

«У двоих был сердечный приступ, у одного - естественная смерть, еще один совершил суицид. Смерти в результате паводка не зафиксировано», - объяснил ситуацию представитель администрации города.

Половодье так или иначе затронуло 27 муниципальных образований Оренбургской области. В региональном правительстве рассказали, что из-за ЧП пришлось эвакуировать 4064 человека, включая 885 несовершеннолетних. А в Орске вода начала подходить и к территории Нового города. В распоряжении «360» оказалось видео с места работы спасателей.

Паводки
07 апреля 2024, 10:36
Появились кадры с затопленными улицами на территории Нового города в Орске
Телеканал «360»
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Ситуация с паводком из-за прорыва дамбы в Орске осложняется, вода из реки Урал дошла до территории нового города. Видео с места оказались в распоряжении «360».


Сотрудники МЧС продолжают перевозить жителей из затопленных районов в безопасные места. В распоряжении «360» появились видеозаписи с обстановкой на территории нового города. На кадрах видно, что вода продолжает подниматься.

По словам очевидца, площадь Гагарина затопило, и передвигаться по ней можно только с помощью лодок. На место прибыли спасатели, которые эвакуируют горожан и устраняют последствия наводнения.

На одной из улиц в районе нового города вода уже затопила первые этажи зданий. Местный житель признался, что перекрикивается с соседями из дома напротив.

«Держимся. Сотрудники МЧС приехали, но забирают пока только [жильцов] с первых этажей», - отметил мужчина.

Ранее в Орск прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он прилетел в город для координации работ по устранению последствий паводка. Министр также осмотрит пункты временного размещения и займется организацией оказания помощи местным жителям.

Урал Спасатели Наводнения Паводки МЧС РФ Реки
07 апреля 2024, 10:25
«Ситуация ухудшается». Уровень реки Урал у Оренбурга за сутки вырос еще на 28 см
РИА «Новости»
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За последние сутки уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос еще на 28 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«За сутки Урал у Оренбурга прибавил еще 28 сантиметров», - передали в мэрии.

Подтоплены 1784 участка и 1347 домовладений. Спасатели эвакуировали 428 человек, в том числе 27 детей. Оперативные службы работают круглосуточно.

«Ситуация ухудшается», - написали в пресс-службе.

В администрации также предупредили, что из-за подъема паводковых вод до недопустимого уровня временно ограничат подачу электричества в Овчинном городке на нескольких улицах. Жителям Оренбургской области напомнили, что при угрозе затопления необходимо выключить все электроприборы и обесточить жилище.

«Не приближайтесь к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам», - призвали население.

Ранее президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область для координации работ по устранению последствий подтопления. Власти региона в приоритетном порядке решают вопросы, связанные с жизнью и здоровьем горожан.

Урал Дети Паводки Реки
07 апреля 2024, 10:20
Десятки хаски эвакуируют из тонущего питомника в Оренбурге
Unsplash
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Собак из питомника «Оренбургские хаски» собираются эвакуировать из-за мощного паводка. Представитель организации Раиль Сафиуллин рассказал «360», что нашли лодки для того, чтобы перевозить псов. Помогают волонтеры, но сколько осталось времени — пока неизвестно.

«Люди подъезжают. Будем пробовать собачек как-то вывозить <…> Там волонтеры под мостом уже ждут», - поделился он.

Пока неизвестно, сколько времени есть на эвакуацию животных.

«Не знаю, прогнозов никто не дает. Говорят, что вода идет», - добавил он.

Никаких ссылок для денежной помощи питомнику мужчина не давал. Он объяснил, что обычно за это на него набрасываются с негативными комментариями собачники.

В питомнике находятся более 40 хаски, сообщал Telegram-канал Shot. Учреждение расположено на пляже «Волна» в районе поселка Ленина. Из-за сильного паводка питомник уходит под воду.

«Собаки не в клетках и не на привязи, спокойно гуляют по возвышенности на территории питомника. С ними хозяин и работница питомника», - передавали в группе питомника в соцсети «ВКонтакте».

Ранее администрация Оренбурга предупредила об ухудшении ситуации с паводком в городе. За последние сутки уровень Урала повысился еще на 28 сантиметров, спасатели продолжают эвакуировать жителей.

Волонтеры Паводки Собаки Животные
07 апреля 2024, 10:15
Пять человек пострадали при пожаре в многоэтажке на востоке Москвы
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В девятиэтажном доме в Москве на улице Уральской (Восточный административный округ) произошел пожар. Пострадали четыре человека в загоревшейся квартире и еще один жилец в одной из соседних квартир, рассказал источник «360».

Из многоэтажки эвакуировали 10 человек.

Пожарные некоторое время не могли попасть в тамбур - дверь плохо поддавалась вскрытию. В подъезде наблюдалось сильное задымление. Двухкомнатная квартира на седьмом этаже, где случился пожар, была сильно захламлена. Огонь также распространился на балконы квартир на восьмом и пятом этажах.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы около 02:00 7 апреля. Огонь потушили примерно к 02:30.

Пресс-служба МЧС по Москве подтвердила , что в результате пожара пострадали пять человек. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В тушении участвовал 51 спасатель.

Накануне, 6 апреля, при пожаре в двухэтажном жилом доме в Татарстане, случившемся из-за взрыва газового баллона, пострадали два человека, один погиб.

Спасатели Пожары Москва Квартиры

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