Мэрия Орска сообщила о гибели четырех человек

Ситуация с паводком из-за прорыва дамбы в Орске осложняется, вода из реки Урал дошла до территории нового города. Видео с места оказались в распоряжении «360».





Сотрудники МЧС продолжают перевозить жителей из затопленных районов в безопасные места. В распоряжении «360» появились видеозаписи с обстановкой на территории нового города. На кадрах видно, что вода продолжает подниматься.

По словам очевидца, площадь Гагарина затопило, и передвигаться по ней можно только с помощью лодок. На место прибыли спасатели, которые эвакуируют горожан и устраняют последствия наводнения.

На одной из улиц в районе нового города вода уже затопила первые этажи зданий. Местный житель признался, что перекрикивается с соседями из дома напротив.

«Держимся. Сотрудники МЧС приехали, но забирают пока только [жильцов] с первых этажей», - отметил мужчина.

Ранее в Орск прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он прилетел в город для координации работ по устранению последствий паводка. Министр также осмотрит пункты временного размещения и займется организацией оказания помощи местным жителям.