Мэрия Орска сообщила о гибели четырех человек
В Орске погибли четыре человека, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе мэрии. Там уточнили, что двое скончались от сердечных приступов.
«У двоих был сердечный приступ, у одного - естественная смерть, еще один совершил суицид. Смерти в результате паводка не зафиксировано», - объяснил ситуацию представитель администрации города.
Половодье так или иначе затронуло 27 муниципальных образований Оренбургской области. В региональном правительстве рассказали, что из-за ЧП пришлось эвакуировать 4064 человека, включая 885 несовершеннолетних. А в Орске вода начала подходить и к территории Нового города. В распоряжении «360» оказалось видео с места работы спасателей.