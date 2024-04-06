Мэрия Орска опровергла данные о перебоях с продуктами и питьевой водой

Читайте нас в:

В администрации города отметили, что питьевая вода доставляется в пострадавшие районы, а поставки продуктов питания в город не прекращались.

«Перебоев (с продуктами - ред.) нет. С торговыми точками отрабатывается этот вопрос», - указали в мэрии.

В издании добавили, что одна из местных жительниц рассказала об исчезновении бутилированной воды в местных магазинах. По ее словам, люди после прорыва дамбы бросились скупать предметы первой необходимости.

«Около моего дома несколько водоматов, в них нет воды», - подчеркнула орчанка.

Ранее прокуратура Оренбургской области сообщила, что наводнение в Орске произошло из-за нарушений в содержании местной дамбы.

СК возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности.

В пострадавших районах происходит эвакуация жителей , для населения оборудуются пункты временного размещения.