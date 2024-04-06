Мэрия Орска опровергла данные о перебоях с продуктами и питьевой водой
Волонтеры и депутаты наладили подвоз питьевой воды в Орске после прорыва дамбы. Об этом РИА «Новости» сообщили в мэрии города.
В администрации города отметили, что питьевая вода доставляется в пострадавшие районы, а поставки продуктов питания в город не прекращались.
«Перебоев (с продуктами - ред.) нет. С торговыми точками отрабатывается этот вопрос», - указали в мэрии.
В издании добавили, что одна из местных жительниц рассказала об исчезновении бутилированной воды в местных магазинах. По ее словам, люди после прорыва дамбы бросились скупать предметы первой необходимости.
«Около моего дома несколько водоматов, в них нет воды», - подчеркнула орчанка.
Ранее прокуратура Оренбургской области сообщила, что наводнение в Орске произошло из-за нарушений в содержании местной дамбы.
СК возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности.
В пострадавших районах происходит эвакуация жителей , для населения оборудуются пункты временного размещения.