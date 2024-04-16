Мэрия Оренбурга назвала напряженной ситуацию с паводком

Некоторые дороги в Кургане остаются открытыми, несмотря на их частичное затопление. Видеозапись с последствиями половодья на одном из шоссе появилась в распоряжении «360».
Автор ролика отметила, что из-за ЧС на дорогах образовываются заторы и неизвестно, каким путем придется ехать обратно.
«Дорога пока открыта. Едем медленно, печально», - отметила автор видео.
На кадрах видно, что некоторые участки дороги затопило. Вода может почти полностью скрывать колеса автомобилей.
«Заезжаем в воду», - добавила она.
Ранее жительница Кургана рассказала, что шоссе Тюнина закрыли для легковых автомобилей. По ее словам, в регионе уже давно объявили эвакуацию и организовали пункты временного размещения. Для животных оборудовали специальные будки неподалеку от ипподрома, подчеркнула она. Женщина добавила, что половодье сплотило людей - жители поддерживают друг друга в трудной ситуации.