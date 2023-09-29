Mercedes сбил шесть человек в центре Москвы

Читайте нас в:

«По предварительным данным, пострадали два человека. Один из них находится под колесами автомобиля», - сказал он.

Авария произошла на пересечении Тверского бульвара и Большой Никитской улицы. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее два легковых автомобиля и две маршрутки устроили массовое ДТП на Химкинском бульваре в Москве. В результате аварии травмы получила одна женщина, ее госпитализировали.