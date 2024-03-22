Мэра камчатского Елизово задержали на рабочем месте

По данным издания, утром 22 марта правоохранители забрали Гаглошвили в отдел МВД прямо из его рабочего кабинета.

Журналисты уточнили, что причиной задержания чиновника оказалась драка с его участием в конце прошлого года на базе отдыха в Паратунке. Момент потасовки попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах, предположительно, глава Елизова несколько раз ударил сидевшего около него человека. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.

В феврале Гаглошвили заподозрили в пьяном вождении. Его остановили автоинспекторы, но чиновник отказался пройти медицинское освидетельствование. В итоге главу Елизова исключили из партии «Единая Россия».

Ранее в Саратове возбудили уголовное дело против чиновников за превышение полномочий. Подозреваемые выдали разрешения на строительство домов, не соответствующих требованиям нормативов градостроительного проектирования.