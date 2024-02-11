Мэр Тольятти озвучил возможную причину пожара в гостиничном комплексе

«Причину пожара сейчас назвать сложно, предварительно - короткое замыкание», - указал градоначальник.

Он предположил, что возгорание возникло в ресторане «Небо». По его словам, здание гостиничного комплекса сильно пострадало. Спасатели смогли локализовать пожар ночью, в 1:40 по московскому времени.

Ренц добавил, что из-за ЧП пострадали два человека. Одного пострадавшего отвезли в больницу в стабильном состоянии, а второй от госпитализации отказался.

Мэр также проинформировал, что место пожара огородят, но набережную можно будет посетить. Власти города приняли решение не останавливать соревнования «Жигулевская миля, в дни проведения которых случилось ЧП в гостиничном комплексе.

По информации МЧС, площадь пожара составила 800 квадратных метров. В гостинице находились участники фестиваля фестиваля «Жигулевская миля», их эвакуировали.